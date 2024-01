Westpac devrait payer 81 millions de dollars pour avoir facturé des frais à des personnes décédées, entre autres infractions

Westpac a déclaré mardi qu'elle serait probablement condamnée à une amende de 113 millions de dollars australiens (80,8 millions de dollars) pour des manquements présumés à la conformité dans l'ensemble de ses activités pendant de nombreuses années, y compris la facturation de frais de conseil financier à des milliers de clients décédés.

Le troisième prêteur australien a reconnu avoir fait l'objet de six procédures de sanctions civiles engagées par l'autorité de régulation des marchés financiers du pays, y compris des allégations concernant ses activités bancaires, de retraite, de gestion de patrimoine et d'assurance générale, aujourd'hui cédée.

La Commission australienne des valeurs mobilières et des investissements (Australian Securities and Investments Commission) avait allégué que Westpac avait facturé plus de 10 millions de dollars australiens (7,2 millions de dollars) de frais de conseil à plus de 11 000 personnes décédées et distribué des polices d'assurance en double à plus de 7 000 clients.

Selon l'ASIC, ces infractions ont été commises sur une période de dix ans.

Le secteur financier australien fait l'objet d'un examen minutieux depuis qu'une enquête de la Commission royale en 2018 a révélé des lacunes généralisées dans l'ensemble de l'industrie, la facturation des morts figurant parmi les révélations les plus courantes et les plus dommageables.

"Les problèmes soulevés dans ces affaires n'auraient pas dû se produire, et nos processus, nos systèmes et notre surveillance auraient dû être meilleurs", a déclaré Peter King, PDG de Westpac, dans un communiqué.

L'ASIC et Westpac proposeront ensemble la pénalité de 113 millions de dollars australiens à la cour fédérale, et le prêteur remettra environ 80 millions de dollars australiens (57 millions de dollars) aux clients, a déclaré l'ASIC.

"La conduite et les infractions alléguées dans cette procédure ont causé un préjudice important aux consommateurs et ont touché les activités de Westpac dans les domaines de la banque au quotidien, des conseils financiers, des pensions de retraite et de l'assurance", a déclaré Sarah Court, vice-présidente de l'ASIC.

"Westpac doit améliorer d'urgence ses systèmes et sa culture pour s'assurer que ces défaillances systémiques ne se poursuivent pas.

Elle a ajouté qu'"il est sans précédent pour l'ASIC d'engager plusieurs procédures contre le même défendeur en même temps".

La semaine dernière, la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande a déclaré que l'unité locale de Westpac devait s'attaquer aux problèmes de gouvernance des risques et de conformité après qu'un rapport indépendant a mis en évidence des "lacunes importantes" dans la surveillance exercée par le conseil d'administration.

Source: edition.cnn.com