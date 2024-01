La Fed de Saint-Louis nomme Alberto Musalem nouveau président

M. Musalem, 55 ans, remplace James Bullard, qui a quitté la banque le 14 août pour devenir le premier doyen de la Mitchell E. Daniels, Jr. School of Business de l'université de Purdue.

Après avoir achevé son mandat en 2022, M. Bullard n'a pas voté sur les décisions de politique monétaire en 2023. Il aurait été membre suppléant avec droit de vote en 2024. M. Musalem ne sera pas membre votant lors des réunions de politique monétaire de la banque centrale avant 2025.

"En tant qu'économiste expérimenté, ancien dirigeant de la Réserve fédérale, collaborateur et communicateur, il possède l'expertise technique exceptionnelle et les capacités de leadership nécessaires pour contribuer à l'élaboration de politiques efficaces et faire progresser une grande organisation au service du public", a déclaré Carolyn Chism Hardy, qui siège au conseil d'administration de la banque, dans un communiqué.

M. Musalem était auparavant PDG et cofondateur d'Evince Asset Management et conseiller principal du président de la Fed de New York.

Né à Bogota, en Colombie, M. Musalem est un autre économiste latino à devenir un haut responsable politique de la Fed, après la confirmation d'Adriana Kugler au poste de gouverneur de la Fed en 2023.

M. Musalem entrera en fonction le 2 avril. Kathleen O'Neill Paese, ancienne première vice-présidente et directrice des opérations de la Fed de Saint-Louis, continue d'assurer l'intérim de M. Bullard.

