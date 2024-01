Un nouveau système de suivi des actifs russes détaille les manoirs et les yachts des oligarques

Il s'agit de "la base de données publique la plus complète sur les avoirs des oligarques à ce jour", selon l'Organized Crime and Corruption Reporting Project, qui a collaboré avec 27 médias pour lancer le tracker. L'outil est interactif et affiche les "vastes richesses détenues en dehors de la Russie par des oligarques et des personnalités proches" du président russe.

Le projet d'enquête a permis de découvrir plus de 150 actifs d'une valeur totale d'environ 17 milliards de dollars, dont des propriétés, des avions privés, des actions de sociétés, des yachts, des manoirs et bien d'autres choses encore. Les journalistes ont découvert ces biens en passant au peigne fin les registres fonciers, les registres des sociétés et les fuites offshore.

"La Russie de Vladimir Poutine a été contrôlée par un très petit groupe de personnes, des complices qui le maintiennent au pouvoir tout en bénéficiant de son système de favoritisme aux dépens du peuple russe", a déclaré Drew Sullivan, éditeur de l'OCCRP, dans un communiqué de presse.

Depuis l'invasion de l'Ukraine par M. Poutine, ce système fait l'objet d'un nouvel examen, les gouvernements occidentaux cherchant à geler les avoirs à l'étranger de M. Poutine et des oligarques - et à les empêcher de voyager. L'objectif est double : les sanctions servent à la fois à punir la classe dirigeante russe et à contraindre M. Poutine à faire marche arrière.

L'idée a été conçue en février, juste avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie, selon le Guardian, qui fait partie du projet. Le projet a été lancé avec "une liste de 35 personnes désignées l'année dernière par le leader de l'opposition emprisonné Alexei Navalny comme "les principaux facilitateurs et bénéficiaires de la kleptocratie du Kremlin"".

Trois semaines seulement après l'invasion, "27 de ces personnes font l'objet de sanctions aux États-Unis et en Europe. Sept autres ont été placées sur la liste noire du Canada", écrit le Guardian.

L'une des personnes figurant sur cette liste de 35 est Roman Abramovitch, un homme de 55 ans dont la fortune est estimée à 13,5 milliards de dollars. Bien qu'il n'ait pas été sanctionné par le Royaume-Uni et qu'il ait nié avoir des liens avec Poutine, M. Abramovitch a récemment annoncé qu'il vendait son club de football Chelsea, qu'il a acquis en 2003. La base de données de l'OCCRP montre qu'il possède des actifs d'une valeur d'au moins 7 milliards de dollars, dont une propriété sur la Côte d'Azur, un jet privé Bombardier et plusieurs propriétés dispersées dans Londres.

Parmi les autres personnes figurant dans la base de données figurent l'homme d'affaires Alisher Usmanov, Igor Sechin (PDG du géant pétrolier russe Rosneft) et Oleg Deripaska, un milliardaire qui a fait fortune dans le secteur de l'aluminium.

L'OCCRP a publié d'autres révélations dans le passé, notamment un rapport accablant sur le Crédit Suisse qui détaillait des clients parmi lesquels figuraient des criminels, des auteurs présumés de violations des droits de l'homme et des parties faisant l'objet de sanctions. La banque suisse s'est défendue d'avoir publié ce rapport.

Source: edition.cnn.com