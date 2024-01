TGI Fridays ferme brusquement 36 restaurants "peu performants

La chaîne a déclaré dans un communiqué qu'elle avait fermé 36 restaurants "peu performants" dans le cadre de sa "stratégie de croissance continue", qui comprend également un remaniement de ses cadres et la revente de certains restaurants à son ancien PDG.

TGI Fridays n'a pas publié de liste des établissements fermés, mais les médias locaux indiquent que le New Jersey a été le plus touché avec sept établissements fermés, six dans le Massachusetts et cinq dans l'État de New York. Certains établissements de Californie, du Colorado, de Floride, du Texas et de Pennsylvanie auraient également fermé leurs portes.

Avant les fermetures, TGI Fridays comptait environ 270 établissements aux États-Unis, un nombre qui a diminué ces dernières années. Environ 80 % des "employés concernés" se sont vu offrir des possibilités de transfert, a indiqué la société.

"Notre priorité absolue a toujours été d'offrir une expérience supérieure à chaque client de TGI Fridays, et nous avons identifié des possibilités d'optimiser et de rationaliser nos opérations afin de nous assurer que nous sommes les mieux placés pour respecter - et dépasser - la promesse de la marque", a déclaré Ray Risley, président et directeur de l'exploitation pour les États-Unis, dans le communiqué de presse.

Parmi les autres changements mis en œuvre au sein de cette chaîne vieille de près de 60 ans, citons la vente de huit établissements précédemment détenus par l'entreprise, tous situés dans le nord-est des États-Unis, à son ancien PDG Ray Blanchette. Ce dernier a été directeur général de TGI Fridays pendant cinq ans, jusqu'en mai 2023.

M. Blanchette a une "compréhension inégalée de l'activité de TGI Fridays et de l'engagement du restaurant à offrir l'excellence à ses clients", a déclaré la chaîne à propos de la vente, ajoutant qu'il "mènera les établissements vers une nouvelle phase de revitalisation".

TGI Fridays est détenu par TriArtisan Capital Advisors, une société de capital-investissement, et les résultats financiers ne sont donc pas publiés. Cependant, l'entreprise a déclaré l'année dernière que les ventes totales devraient atteindre 1,6 milliard de dollars en 2022, les ventes américaines à magasins comparables augmentant de 8 % par rapport à 2019.

Elle a également modifié son menu au cours des derniers mois pour rester au niveau de ses rivaux, notamment Applebee's et Chili's, en ajoutant des sushis, en rafraîchissant sa carte de cocktails et en donnant un coup de neuf à sa sélection d'entrées.

Source: edition.cnn.com