Taylor Swift a-t-elle manifesté sa relation avec Travis Kelce il y a des années ?

En 2009, la chanteuse superstar s'est entretenue avec le magazine Glamour qui lui a demandé à quoi ressemblerait une relation pour elle.

"Ce sera toujours une relation longue distance, même si je sors avec le garçon qui vit à côté de chez moi à Nashville. Je prendrai l'avion pour aller le voir et il prendra l'avion pour venir me voir", avait déclaré Swift à l'époque. "J'ai l'impression que cela impliquerait plus d'organisation, et j'ai déjà beaucoup d'organisation dans ma vie. Bien sûr, si je rencontrais quelqu'un qui en vaut la peine, je cesserais probablement de penser ainsi !

Kelce correspond tout à fait à ce profil.

Elle a voyagé pour le voir jouer au football et il est allé à l'étranger pour la voir lors de son "Eras Tour". Ils ont également fait des allers-retours entre sa maison dans le Missouri et la sienne à New York pour passer du temps ensemble.

Dans l'article paru dans Glamour il y a 15 ans, on demandait à Swift si elle ne sortirait qu'avec quelqu'un ayant un niveau de réussite similaire.

"Je pense que c'est plus une question de confiance. Je ne voudrais pas être avec une mauviette qui me laisserait faire tous les plans et avoir tout le contrôle", a déclaré Swift. "Il est tout à fait naturel pour moi de me mettre en mode planification, mais je préfère être avec quelqu'un qui a sa propre voix, sa propre passion et sa propre ambition.

Beaucoup de gens pensent que cela ressemble à Kelce, un tight end des Kansas City Chiefs qui est manifestement passionné de football et suffisamment à l'aise avec la célébrité pour avoir été très public dans sa relation avec Swift.

Tout cela nous amène à penser que Kelce pourrait bien être la finalité de Swift.

Source: edition.cnn.com