Britney Spears dit qu'elle ne reviendra jamais dans l'industrie musicale, mais qu'elle a écrit plus de 20 chansons pour d'autres.

La chanteuse a pris son compte Instagram vérifié mercredi pour nier qu'elle était de retour en studio, écrivant dans la légende à côté d'une célèbre peinture de Salomé, "Juste pour que nous soyons clairs, la plupart des nouvelles sont des déchets !".

"Ils n'arrêtent pas de dire que je me tourne vers des gens au hasard pour faire un nouvel album (...). Je ne reviendrai jamais dans l'industrie musicale", peut-on lire dans la légende. "Quand j'écris, j'écris pour m'amuser ou j'écris pour d'autres personnes !

Le dernier album complet deSpearsétait "Glory" en 2016. Il s'agissait de son neuvième album studio. Depuis, elle a enregistré des singles occasionnels, dont "Hold Me Closer" en 2022 avec Elton John et "Mind Your Business" l'année dernière avec Will.i.am.

Mais selon le message qu'elle a publié cette semaine, même si elle n'a pas sorti beaucoup de chansons récemment, Spears a gardé un pied dans le milieu en tant que "ghostwriter".

"J'ai écrit plus de 20 chansons pour d'autres personnes au cours des deux dernières années", écrit-elle. "Je suis un auteur fantôme et j'aime vraiment ça !

Elle a également écrit qu'il était "loin de la vérité" que sa biographie de 2023 "The Woman in Me" ait été publiée illégalement sans son accord.

Source: edition.cnn.com