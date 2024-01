Kelly Clarkson dit que marcher dans sa nouvelle ville de New York l'a aidée à perdre du poids.

Dans le dernier article de couverture du magazine People, la chanteuse et animatrice de talk-show de jour explique qu'elle et ses enfants font beaucoup de marche depuis qu'elle a déménagé sa famille et son émission, "The Kelly Clarkson Show", de Los Angeles à la Grosse Pomme.

"Marcher en ville est un véritable entraînement", a-t-elle déclaré. "Et j'aime beaucoup les saunas infrarouges en ce moment. Et je viens de me faire plonger dans le froid parce que tout le monde m'a épuisée".

Selon des études, la marche peut réduire le risque de cancer, de maladies cardiaques et de mort prématurée, et n'importe quelle quantité de marche est bénéfique.

L'ancienne gagnante d'"American Idol" a déclaré qu'elle avait déménagé pour des raisons de santé mentale et qu'elle appréciait d'explorer son nouveau lieu de résidence avec ses enfants, sa fille River Rose, 9 ans, et son fils Remington Alexander, 7 ans, qu'elle partage avec son ex-mari Brandon Blackstock.

Mme Clarkson a déclaré à la publication qu'elle avait également revu son régime alimentaire.

"Je mange un mélange sain. J'ai perdu du poids parce que j'ai écouté mon médecin - il y a quelques années, je ne l'ai pas fait", a-t-elle déclaré. "Et 90 % du temps, j'y arrive vraiment bien, car un régime protéiné est bon pour moi de toute façon. Je suis une fille du Texas, alors j'aime la viande - désolée pour les végétariens du monde entier !

Diriger l'un des talk-shows de jour les plus populaires n'a pas été facile, surtout les premières années, a déclaré Clarkson.

"Le fait de pouvoir aborder la saison 5 en se sentant bien et en sachant que mes enfants se sentent bien - et la poussière est retombée", a-t-elle déclaré. "La saison 5 est la première où j'apprécie chaque minute.

Source: edition.cnn.com