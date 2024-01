12 livres que nous avons hâte de lire en 2024

Voici 12 titres intrigants qui paraîtront en 2024, pour la plupart dans les prochains mois. C'est un véritable smorgasbord : fiction littéraire, thrillers, mémoires, autonomisation et récits véridiques de bravoure extraordinaire. Qu'il s'agisse de fiction ou de non-fiction, les meilleurs livres nous transportent dans un autre monde, et les destinations ne manquent pas pour commencer votre année de lecture.

J'espère que vous trouverez dans cette liste quelque chose qui vous plaira.

FICTION

Étoiles errantes, de Tommy Orange

Le premier roman de Tommy Orange, "There There", qui raconte l'histoire d'un groupe d'Amérindiens peu liés entre eux dans l'Oakland californien d'aujourd'hui, a été finaliste du prix Pulitzer. Il revient aujourd'hui avec une suite mettant en scène certains des mêmes personnages, dont plusieurs sont aux prises avec les effets d'une fusillade de masse. Orange relie l'histoire au massacre de Sand Creek en 1864 dans le Colorado, où plus de 200 de leurs ancêtres ont été tués, afin de renforcer l'histoire sanglante de la persécution des Amérindiens.

Jusqu'en août, de Gabriel García Márquez

Garcia Marquez, l'imposant écrivain colombien auteur de classiques du XXe siècle tels que "Cent ans de solitude", est décédé en 2014. Mais il a laissé derrière lui ce mince roman inédit sur une femme mariée et heureuse qui a un rituel inhabituel : chaque mois d'août, elle se rend sur une île voisine, où elle prend un nouvel amant pour une nuit. L'éditeur du livre le qualifie de "profonde méditation sur la liberté, le regret, la transformation de soi et les mystères de l'amour".

James, de Percival Everett

C'est une idée tellement intelligente qu'on se demande pourquoi personne ne l'a fait avant : Une réimagination des "Aventures de Huckleberry Finn" de Mark Twain, racontée du point de vue de Jim, le compagnon de Huck qui a échappé à l'esclavage. L'éditeur promet que le roman d'Everett, qui, comme l'original, relate le voyage de Huck et Jim sur un radeau descendant le Mississippi, montrera "l'action, l'intelligence et la compassion de Jim [...] sous un jour radicalement nouveau".

Bear, de Julia Phillips

Julia Phillips a ébloui les lecteurs en 2019 avec "Disappearing Earth", son roman primé sur une communauté qui pleure deux filles disparues dans la péninsule hivernale du Kamtchatka, en Russie. Elle est maintenant de retour avec une autre histoire sur deux sœurs dans un environnement isolé - cette fois, sur une île près de Seattle - dont les rencontres dans la nature avec un ours massif et mystérieux menacent de bouleverser leurs vies et de les séparer.

The Wedding People, d'Alison Espach

Phoebe Stone s'installe dans un hôtel de luxe au bord de la mer alors qu'elle est peut-être au plus bas de sa vie, portant sa plus belle robe et espérant quelques heures de luxe choyé avant d'en finir. Mais elle se retrouve bientôt entraînée dans un mariage chaotique, prise pour une invitée et se liant d'amitié avec la mariée - ce qui la conduit, de façon inattendue, vers un avenir peut-être plus radieux. Ce roman promet encore plus d'esprit et de talent de la part d'Espach pour les personnages brisés qui, entre les larmes, trouvent d'une manière ou d'une autre des lueurs d'espoir.

La Fureur, d'Alex Michaelides

Les amateurs de thrillers tortueux ont adoré le premier roman de Michaelides, "The Silent Patient", qui s'est terminé par un coup de théâtre qui a permis de vendre plus de 6 millions d'exemplaires. Son nouveau roman cherche à donner une nouvelle tournure à une prémisse bien connue : un rassemblement de personnes dans un endroit isolé qui réalisent soudainement que l'un d'entre eux est un tueur. "The Fury" raconte l'histoire d'une ancienne star de cinéma qui invite ses amis les plus proches pour un week-end sur son île grecque privée. En l'espace de 48 heures, l'un d'entre eux est mort et les survivants surveillent leurs arrières - et nous, lecteurs, sommes probablement en train de lire les pages à toute vitesse.

Les femmes, de Kristin Hannah

Kristin Hannah, auteur du best-seller acclamé "The Nightingale", est de retour avec un autre roman se déroulant en temps de guerre. Celui-ci raconte l'histoire de Frankie McGrath, une étudiante protégée qui rejoint le corps des infirmières de l'armée en 1965 et est envoyée au Viêt Nam, où elle est confrontée au chaos de la guerre mais noue des liens surprenants avec ses collègues infirmières. Comme de nombreux vétérans du Vietnam, Frankie a du mal à rentrer chez elle, dans une Amérique en pleine mutation.

NON-FICTION

La maison des significations cachées : A Memoir, de RuPaul

RuPaul est depuis des décennies une icône de la pop et la drag queen la plus célèbre du monde. Mais peu de gens connaissent l'histoire personnelle de cet artiste polyvalent et de cet entrepreneur avisé. Ces mémoires retracent son parcours remarquable, depuis son enfance pauvre en Californie jusqu'à son statut actuel de magnat du divertissement, pionnier de la représentation des homosexuels à la télévision, en passant par ses années de formation dans les clubs d'Atlanta et de New York.

Couteau : Méditations après une tentative de meurtre, par Salman Rushdie

En août 2022, Salman Rushdie s'apprêtait à donner une conférence dans le nord de l'État de New York lorsqu'un homme l'a attaqué avec un couteau, le poignardant à plusieurs reprises et le rendant aveugle d'un œil. Ce nouveau mémoire du célèbre romancier, qui fait depuis longtemps l'objet de menaces de mort en raison d'éléments perçus comme anti-islam dans son œuvre, relate l'agression et ses conséquences. Dans une déclaration faite l'année dernière, M. Rushie a décrit son livre comme "un moyen d'assumer ce qui s'est passé et de répondre à la violence par l'art".

Le démon de l'agitation, d'Erik Larson

Avec des best-sellers tels que "Dead Wake" et "Le diable dans la ville blanche", Erik Larson a prouvé qu'il était passé maître dans l'art de transformer des chapitres moins connus de l'histoire en récits envoûtants. Cette fois, il s'est attaqué aux cinq mois cruciaux qui séparent l'élection d'Abraham Lincoln à la présidence et l'assaut fatidique des Confédérés sur Fort Sumter en 1861, qui a anéanti les espoirs de Lincoln de maintenir l'unité d'un pays déchiré - et a déclenché la guerre de Sécession.

Les supercommunicateurs, par Charles Duhigg

Nous avons probablement tous souhaité, à un moment ou à un autre, être plus persuasifs. Après son best-seller "Le pouvoir de l'habitude", Duhigg étudie les raisons pour lesquelles certaines personnes parviennent à se faire entendre - et à entendre les autres - avec une telle facilité. Le livre promet de montrer "comment nous pouvons tous apprendre à identifier et à exploiter les couches cachées qui se cachent sous chaque conversation".

American Girls : Levoyage d'une femme au sein de l'État islamique et le combat de sa sœur pour la ramener à la maison, par Jessica Roy

En 2015, Samantha Sally passait des vacances en Turquie avec son mari d'origine marocaine et leurs deux jeunes enfants lorsqu'il les a incités à franchir la frontière syrienne. Là, elle raconte que son mari, de plus en plus radicalisé, s'est transformé en un monstre qui a rejoint ISIS, l'a battue et a utilisé son fils dans une vidéo de propagande de l'État islamique. Pendant ce temps, sa jeune sœur était de retour dans l'Indiana, où elle s'efforçait de l'aider à s'échapper. Avec une histoire vraie aussi dramatique en son cœur, "American Girls" sera probablement une lecture captivante.

