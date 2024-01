Sous pression, M. Kornbluth du MIT s'engage à utiliser "tous les leviers" pour résoudre les conflits sur le campus.

"Je m'efforce d'utiliser tous les moyens disponibles pour résoudre les conflits sur notre campus, améliorer la teneur de notre discours et nous aider à trouver de meilleures façons de vivre et de travailler ensemble ici au MIT", a déclaré M. Kornbluth dans une note de service publiée mercredi.

Ce mémo intervient après que Bill Ackman, le milliardaire des fonds spéculatifs qui s'est battu avec succès pour mettre fin à la présidence de Claudine Gay à Harvard, a jeté son dévolu sur M. Kornbluth.

Quelques minutes après que la démission de Mme Gay ait fait la une des journaux, M. Ackman a publié un message sur les réseaux sociaux : "Et tu Sally ?"

M. Kornbluth a reconnu la pression qui pèse actuellement sur les universités.

"La guerre entre Israël et le Hamas continue de faire souffrir de nombreuses personnes dans le monde, y compris au MIT, et constitue une source permanente de tension dans notre communauté", a écrit M. Kornbluth dans son mémo. "Ici, sur le campus, ses répercussions ont mis à l'épreuve certains systèmes et hypothèses de longue date, posant des défis à notre communauté et à l'accomplissement de notre mission de recherche et d'éducation.

Mme Kornbluth a annoncé de "nouvelles mesures" visant à relever ces défis et à lutter contre l'antisémitisme, l'islamophobie et la haine, notamment en veillant à ce que les programmes DEI (diversité, équité et inclusion) du MIT "répondent efficacement aux besoins du campus". Elle a ajouté que le MIT prévoyait d'annoncer prochainement la nomination d'un nouveau vice-président chargé de l'équité et de l'inclusion.

Le MIT, Harvard et d'autres universités ont également dû faire face à des pressions pour protéger la liberté d'expression tout en luttant contre les discours haineux.

À cet égard, Mme Kornbluth a annoncé la création d'un nouveau comité sur "la liberté académique et l'expression sur le campus", qui examinera immédiatement les politiques en la matière.

"Il est clair que nous devons mieux comprendre comment naviguer entre les principes de la liberté d'expression, que nous devons protéger, et la nécessité de se prémunir contre le harcèlement, les brimades, l'intimidation et la discrimination - des violations de la politique qui doivent faire l'objet de mesures disciplinaires", a déclaré M. Kornbluth.

Le président du MIT a réaffirmé que la communauté devait "accepter l'idée qu'il y a une différence entre ce que nous pouvons dire et ce que nous devons dire".

"Nous ne pouvons pas attendre de la discipline et des politiques qu'elles résolvent par magie toutes ou même la plupart des difficultés qui apparaissent dans la manière dont nous nous comportons les uns envers les autres dans nos discours", a déclaré M. Kornbluth. "Nous devons compter les uns sur les autres pour faire preuve de décence et de compassion.

Le mois dernier, M. Kornbluth, Mme Liz Magill de l'université de Pennsylvanie et M. Gay, président de l'université de Harvard, ont témoigné devant une commission parlementaire et se sont attirés les foudres des députés en refusant de condamner explicitement les appels au génocide du peuple juif, qui vont à l'encontre des politiques des universités.

LizMagill a démissionné de son poste peu après l'audition. Cette semaine, Gay, qui a également fait l'objet d'allégations de plagiat, a démissionné de son poste. Tous deux resteront dans leurs universités respectives en tant que membres du corps enseignant.

Source: edition.cnn.com