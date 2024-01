Selon un rapport, l'énergie éolienne et solaire a généré un pourcentage record de 10 % de l'électricité mondiale en 2021

En 2021, le monde a produit un pourcentage record de 10 % de son électricité à partir de l'énergie éolienne et solaire, et les sources propres ont représenté 38 % de l'approvisionnement total en électricité, soit plus que le charbon.

C'est ce qui ressort d'un rapport publié mercredi par Ember. Le groupe de réflexion indépendant sur le climat a constaté que 50 pays produisaient plus de 10 % de leur électricité à partir de l'énergie éolienne et solaire, les transformations les plus rapides ayant eu lieu aux Pays-Bas, en Australie et au Viêt Nam. Ces pays ont transféré environ un dixième de leur électricité des combustibles fossiles vers l'éolien et le solaire au cours des deux dernières années seulement.

Dix pays ont généré plus de 25 % de leur électricité à partir de l'énergie éolienne et solaire, le Danemark arrivant en tête avec 52 %.

Ces résultats interviennent alors que le monde est confronté à une pénurie d'énergie, due à la fois à la reprise économique consécutive à la pandémie de grippe aviaire et à la guerre menée par la Russie en Ukraine, qui a contraint les pays, notamment en Europe, à rechercher d'autres sources d'énergie que le pétrole et le gaz russes.

Le rapport indique que l'énergie solaire et éolienne pourrait croître assez rapidement pour limiter le réchauffement de la planète à 1,5 Celsius par rapport aux niveaux d'avant l'industrialisation, un seuil que les scientifiques préviennent que le monde devrait rester en dessous pour éviter certains des impacts les plus dramatiques de la crise climatique.

Il faudrait pour cela que le taux de croissance moyen composé sur dix ans de 20 % soit maintenu jusqu'en 2030.

La production solaire a augmenté de 23 % au niveau mondial en 2021, tandis que la production éolienne a progressé de 14 % au cours de la même période. Ensemble, les deux sources renouvelables représentaient 10,3 % de la production totale d'électricité dans le monde, soit une hausse de 1 % par rapport à 2020, selon les données d'Ember.

"Si ces tendances peuvent être reproduites à l'échelle mondiale et maintenues, le secteur de l'électricité serait sur la bonne voie pour atteindre l'objectif de 1,5 degré", a déclaré Ember dans son rapport.

Le rapport comprend des données pour 209 pays couvrant la période de 2000 à 2020. Pour 2021, il a ajouté des données pour 75 pays.

Le principal problème qui ralentit actuellement le taux de croissance est celui des contraintes sur le terrain, telles que les autorisations, et si les gouvernements veulent stimuler la croissance, ils doivent résoudre les problèmes qui ralentissent le déploiement, a déclaré Dave Jones, responsable mondial d'Ember.

Malgré les progrès de l'éolien et du solaire, la production d'électricité à partir du charbon a également connu sa croissance la plus rapide depuis au moins 1985, augmentant de 9 % en 2021 pour atteindre 10 042 térawattheures (TWh), soit 59 % de l'augmentation totale de la demande, selon le rapport.

Cette hausse survient au cours d'une année de reprise rapide de la demande, l'année 2021 ayant enregistré la plus forte augmentation annuelle de la demande mondiale d'électricité avec 1 414 TWh, soit une hausse de 5,4 % et l'équivalent de l'ajout d'une nouvelle Inde à la demande mondiale, selon le rapport.

"Nous nous rapprochons du seuil de rentabilité où l'éolien et le solaire peuvent couvrir la nouvelle demande d'électricité, mais nous n'y sommes pas encore tout à fait. Si nous maintenons les taux de croissance que nous observons, nous y serons bientôt", a déclaré M. Jones.

La production de gaz, quant à elle, n'a augmenté que de 1 % en 2021. Mais l'augmentation globale de l'utilisation des combustibles fossiles a fait grimper les émissions de dioxyde de carbone à un niveau record, supérieur au record établi en 2018.

La plus forte augmentation de la demande de charbon a été enregistrée en Chine, avec une hausse de 13 % en 2021 par rapport aux niveaux d'avant la pandémie en 2019, selon les données.

Le pays s'appuie largement sur le charbon pour la production d'électricité, mais il a également franchi pour la première fois le cap du dixième de la production d'électricité à partir de l'énergie éolienne et solaire en 2021, en même temps que six autres pays, selon le rapport.

La Chine "installe non seulement des niveaux records d'énergie éolienne et solaire, mais aussi des niveaux records d'électricité propre comme l'hydroélectricité, le nucléaire et la bioénergie, ce qui signifie que sa production de charbon va commencer à diminuer", a déclaré M. Jones.

"Ce qui n'est pas clair, c'est la rapidité de cette baisse", a-t-il ajouté.

La Chine prévoit de continuer à utiliser le charbon comme un élément essentiel de sa stratégie énergétique, alors qu'elle s'efforce de trouver un équilibre entre la stabilité économique et ses objectifs climatiques à long terme.

Source: edition.cnn.com