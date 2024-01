Pat McAfee s'excuse pour les déclarations d'Aaron Rodgers sur Jimmy Kimmel en référence à la "liste" Epstein

Les commentaires de Rodgers ont été faits au cours d'une conversation faisant référence à la publication d'un document imminent qui révélerait l'identité de dizaines de personnes liées à Epstein, qui s'est suicidé il y a quatre ans en prison alors qu'il attendait d'être inculpé pour trafic sexuel par les autorités fédérales.

Lors de son émission de mercredi, McAfee a abordé les commentaires de Rodgers la veille, déclarant que même si les plaisanteries font partie de leur émission, "chaque fois que des accusations sont portées sur des personnes, cela peut conduire à des poursuites judiciaires".

"Beaucoup de gens, y compris Jimmy Kimmel, espèrent vraiment que cela ne se saura pas", a déclaré Rodgers lors de l'émission de mardi. M. Rodgers a également déclaré qu'il ferait "éclater une sorte de bouteille" si la liste était publiée.

M. McAfee a laissé entendre que les remarques de M. Rodgers étaient censées être une "blague de potache" qui s'est ensuite transformée en une "allégation très sérieuse", mais qu'il comprenait pourquoi M. Kimmel s'était fâché.

"Nous nous excusons d'en avoir fait partie", a déclaré M. McAfee. "J'ai hâte d'entendre ce qu'Aaron a à dire à ce sujet. J'espère que ces deux-là seront en mesure de régler cette affaire - pas au niveau du tribunal - mais qu'ils pourront bavarder et aller de l'avant.

CNN a contacté un représentant de Rodgers. ESPN et ABC ont refusé de commenter.

Le "Pat McAfee Show" est produit par M. McAfee, ancien joueur de la NFL. L'émission est diffusée du lundi au vendredi sur YouTube et est distribuée par ESPN. Rodgers est un collaborateur régulier et rémunéré de l'émission de McAfee. ABC produit et distribue "Jimmy Kimmel Live !" et est la société mère d'ESPN.

Un représentant de Kimmel n'a pas répondu à la demande de commentaire de CNN, mais Kimmel a publié une déclaration à X (anciennement Twitter) mardi, réprimandant Rodgers pour ses affirmations après qu'un clip soit devenu viral sur les médias sociaux.

"Pour mémoire, je n'ai jamais rencontré Epstein, ni pris l'avion avec lui, ni ne lui ai rendu visite, ni n'ai eu le moindre contact avec lui. Vous ne trouverez pas non plus mon nom sur une quelconque 'liste', si ce n'est sur les absurdités clairement bidon que les cinglés au cerveau mou comme vous ne semblent pas pouvoir distinguer de la réalité", a écrit M. Kimmel sur la plateforme de médias sociaux. "Vos paroles imprudentes mettent ma famille en danger. Continuez comme ça et nous débattrons des faits au tribunal".

Kimmel et Rodgers se sont publiquement moqués l'un de l'autre par le passé. En mars, Kimmel a fait une blague sur "Live !" à propos des commentaires de Rodgers sur l'émission de McAfee à l'époque concernant le document d'Epstein.

Elizabeth Wagmeister de CNN a contribué à ce rapport.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com