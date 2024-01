Michelle Yeoh apprend à ses garçons que c'est la mère qui sait le mieux dans "The Brothers Sun".

L'histoire se met en branle lorsque le chef d'une puissante famille du crime organisé taïwanais est victime d'une tentative d'assassinat par des inconnus.

Après avoir survécu à une autre attaque, le fils du chef du crime, Charles (Justin Chien), formé pour devenir l'homme de main impitoyable de la famille, se rend rapidement à Los Angeles pour protéger sa mère Eileen (Yeoh) et son jeune frère Bruce (Sam Song Li), qui a grandi dans l'ignorance totale des détails dangereux qui entourent l'entreprise familiale.

La série adopte donc ce qui s'apparente à un modèle de copains mal assortis, le taciturne Charles ayant l'occasion de passer du temps avec le protégé Bruce, un étudiant et aspirant artiste d'improvisation qui est, à juste titre, un peu ébranlé par le fait que des gens essaient soudainement de le tuer.

Eileen, quant à elle, a gardé des secrets pour ses deux fils, à commencer par les circonstances qui l'ont poussée à partir avec l'un d'eux et les antécédents de sa relation avec son mari. Ajoutez à cela de nouveaux intérêts amoureux potentiels pour les deux fils, dans le cas de Bruce, interprété par Madison Hu - l'autre moitié d'Olivia Rodrigo dans la série de Disney Channel "Bizaardvark" - et il y a beaucoup (ou peut-être un peu trop) de choses qui se passent.

"The Brothers Sun" a un pedigree créatif intéressant, co-créé par Byron Wu et Brad Falchuk, ce dernier étant un collaborateur fréquent de Ryan Murphy sur des séries comme "American Horror Story". Si la série affiche une saveur internationale et une prédilection pour les arts martiaux, elle est équilibrée par une dynamique familiale loufoque, avec la post"Everything Everywhere All at Once" Yeoh (qui a également fait son apparition dans le prequel "The Witcher" de Netflix) qui sert de formidable point d'ancrage.

Les huit épisodes se déroulent à un rythme raisonnablement rapide, bien que, comme c'est souvent le cas avec les séries construites autour d'un concept de film mince, le rythme s'enlise un peu dans la partie médiane avant de se ressaisir à la fin.

En fin de compte, "The Brothers Sun" s'avère suffisamment gratifiante pour justifier le binge, même si ce sont moins les garçons que Mère Soleil, malgré le titre, qui donnent à la série son éclat.

La première de "The Brothers Sun" sera diffusée le 4 janvier sur Netflix.

Source: edition.cnn.com