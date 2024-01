Les vols de Hyundai et de Kia augmentent de plus de 1000 % depuis 2020

Les demandes d'indemnisation pour vol de Hyundais et de Kias vulnérables ont augmenté de plus de 1 000 entre le premier semestre 2020 et le premier semestre 2023, selon les données du Highway Loss Data Institute, un groupe industriel qui suit les statistiques d'assurance.

Au cours du premier semestre 2020, environ 1,6 Hyundais et Kias sur 1 000 assurées ont été déclarées volées. Ce chiffre est à peu près le même que pour toutes les autres marques de voitures. Au premier semestre 2023, cependant, ce chiffre était passé à 11,2 pour 1 000. Entre-temps, le taux de vol pour toutes les autres marques de voitures est resté à peu près le même.

Au cours du premier semestre 2023, les plaintes pour vol de Hyundai et de Kia étaient également plus de sept fois plus élevées que pour les voitures d'autres constructeurs, selon l'IDHN.

Certains anciens modèles Hyundai et Kia fabriqués entre 2015 et 2019 sont particulièrement vulnérables aux voleurs de voitures. Les versions moins chères de véhicules tels que les Hyundai Santa Fe et Tucson et les Kia Forte et Sportage équipés d'un système d'allumage clé en main - par opposition aux voitures qui ne nécessitent qu'une pression sur un bouton pour démarrer - sont environ deux fois plus susceptibles d'être volées que les autres véhicules d'un âge similaire.

Selon le HLDI, bon nombre de ces véhicules sont dépourvus de certaines des technologies de base de prévention du vol automobile, telles que les dispositifs d'immobilisation électroniques, qui équipent la plupart des autres véhicules, même ceux de ces années-là. Les dispositifs d'immobilisation électroniques reposent sur une puce informatique dans la voiture et une autre dans la clé qui communiquent pour confirmer que la clé est authentique et qu'elle appartient bien à ce véhicule.

Hyundai et Kia sont des sociétés distinctes aux États-Unis, mais Hyundai Motor Group détient une participation importante dans Kia, et les différents modèles Hyundai et Kia partagent une grande partie de leur ingénierie. Les modèles plus récents sont moins vulnérables au vol.

Certains États, comme New York, Washington et le Delaware, ont enregistré une forte augmentation des plaintes pour vol de Hyundai et de Kia au cours du premier semestre de l'année dernière, selon les données de HLDI. Dans le Maryland, par exemple, les demandes d'indemnisation pour vol sont passées de 4 pour 1 000 véhicules assurés au cours du dernier semestre 2022 à 14 au cours du premier semestre 2023.

La méthode de vol, qui consiste à utiliser l'extrémité métallique d'un câble USB pour démarrer la voiture, s'est répandue par le biais des médias sociaux, en particulier TikTok.

Les plaintes pour vandalisme ont également grimpé en flèche pour les Hyundais et les Kias touchées, atteignant un taux trois fois supérieur à celui des autres véhicules sur le marché au cours du premier semestre 2023, selon le HLDI. Ce pic est probablement le résultat de tentatives de vol infructueuses, ajoute l'institut.

On peut supposer que l'augmentation rapide des vols est liée à une meilleure connaissance de la vulnérabilité et des techniques pour l'exploiter, a déclaré Matt Moore, vice-président senior de HLDI. Si la tendance au vol s'est d'abord répandue sur les médias sociaux, les articles des médias traditionnels sur cette tendance véhiculent également des informations sur la vulnérabilité de ces véhicules. Mais la couverture médiatique peut aussi servir à faire savoir aux gens qu'il existe des moyens de protéger leurs véhicules.

"Je pense qu'à ce stade, il est important d'aider les consommateurs à comprendre, les personnes qui possèdent ces véhicules vulnérables, qu'il existe une solution", a-t-il déclaré.

Au début de l'année, Hyundai et Kia ont accepté un règlement de 200 millions de dollars avec pas moins de 9 millions de propriétaires de véhicules pour mettre fin aux accusations selon lesquelles les constructeurs automobiles n'ont pas fait assez pour sécuriser les véhicules. Outre le paiement des véhicules volés ou endommagés, le règlement comprenait également l'installation de logiciels antivol et le coût d'autres mesures de prévention du vol.

Le problème a pris une telle ampleur que certains assureurs automobiles, sur certains marchés, ont tout simplement refusé de couvrir ces anciens modèles Hyundai et Kia, ce que les assureurs ne font pas souvent.

Les deux constructeurs automobiles ont souligné les mesures qu'ils ont prises pour fournir à leurs clients des équipements et des technologies antivol. Ils ont également collaboré avec la police locale pour distribuer des antivols de direction aux propriétaires de ces modèles.

"Kia continue de prendre des mesures importantes pour soutenir ses clients en réponse aux criminels qui utilisent des méthodes de vol promues et popularisées sur les médias sociaux pour voler ou tenter de voler certains modèles de véhicules", a déclaré James Bell, porte-parole de Kia, dans le cadre d'une longue déclaration détaillant les mesures prises par l'entreprise. Il a exhorté les clients éligibles à installer la mise à jour logicielle que sa société Kia a déployée plus tôt cette année.

Hyundai a déclaré qu'elle avait également mis en place des centres de service temporaires dans un certain nombre de grandes villes pour installer des logiciels antivol dans les véhicules.

