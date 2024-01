Le premier producteur mondial de pétrole envisage d'intensifier sa pénétration en Chine

Aramco est en pourparlers avec Rongsheng Petrochemical pour acquérir une participation maximale de 50% dans la filiale de cette dernière, Ningbo Chongjin Petrochemical, a déclaré la société chinoise dans un document déposé mercredi à la Bourse de Shenzhen.

Rongsheng, un raffineur privé basé à Hangzhou, a déclaré qu'il discutait également de la possibilité de prendre une participation de 50 % dans Saudi Aramco Jubail Refinery Company, l'unité de raffinage de la société saoudienne, citant un protocole d'accord que les deux parties avaient signé un jour plus tôt.

Les deux entreprises pourraient également améliorer et développer conjointement les équipements de la filiale chinoise et construire le vaste projet Rongsheng New Materials (Zhoushan), a déclaré Rongsheng.

Ce projet produira des produits pétrochimiques à haute performance, tels que des plastiques techniques, des polyesters spéciaux et des résines haut de gamme pouvant être utilisés dans les appareils électroniques et les semi-conducteurs.

L'Arabie saoudite a considérablement renforcé ses liens énergétiques avec la Chine depuis l'année dernière.

En mars, Aramco a accepté d'acheter une participation de 10 % dans Rongsheng pour 24,6 milliards de yuans (3,5 milliards de dollars). Dans le cadre de cet accord, elle fournira 480 000 barils de pétrole brut par jour à la société chinoise.

La Chine a également cherché à renforcer sa présence dans le pays du Moyen-Orient.

Sinopec, le géant public du raffinage, a créé une coentreprise avec Aramco pour exploiter un projet de raffinerie dans la ville industrielle de Yanbu, en Arabie saoudite. La Yanbu Aramco Sinopec Refining Company, qui fonctionne depuis 2016, utilise 400 000 barils par jour de pétrole brut lourd arabe pour produire des carburants de transport de qualité supérieure, selon la société.

Le mois dernier, Hong Kong a déroulé le tapis rouge pour les élites saoudiennes lors d'une conférence sur l'investissement. En février 2023, le directeur général de la ville, John Lee, s'est rendu à Riyad, où il a rencontré le PDG d'Aramco et a lancé l'idée d'une cotation secondaire à Hong Kong, selon un communiqué du gouvernement.

Aramco est entrée en bourse à Riyad en 2019, dans ce qui était alors la plus grande introduction en bourse de tous les temps.

Source: edition.cnn.com