Le directeur d'un fonds d'investissement saoudien cité à comparaître dans l'affaire du tweet de Musk "financement assuré".

Lesactionnaires de Tesla (TSLA) ont poursuivi Musk en 2018, alléguant qu'il n'avait pas, en fait, de "financement assuré" pour privatiser la société à 420 dollars par action, comme il l'avait dit dans un tweet cette année-là, un chiffre qui semblait faire référence à la fête non officielle des amateurs de cannabis. Ce tweet a provoqué de fortes fluctuations de l'action Tesla (TSLA)qui, selon les investisseurs, ont nui à leurs portefeuilles. M. Musk a fini par conclure un accord avec la Securities and Exchange Commission (Commission des opérations de bourse des États-Unis) au sujet de ces tweets, démissionnant de son poste de président de Tesla (TSLA) et acceptant de surveiller son utilisation des médias sociaux, bien qu'il ait semblé enfreindre l' accord à plusieurs reprises.

M. Musk a longtemps affirmé qu'il envisageait de privatiser Tesla au moment où il a tweeté. Il a déclaré que son commentaire "financement assuré" était basé sur des discussions avec l'énorme fonds souverain d'Arabie saoudite, qui, selon lui, l'avait incité à privatiser l'entreprise et lui avait proposé d'augmenter son investissement dans Tesla. Le fonds d'investissement public de l'Arabie saoudite investit dans des entités qui sont importantes pour la croissance économique du pays, et déclare avoir 620 milliards de dollars d'actifs sous gestion au début de l'année 2022.

L'équipe de Musk cherche maintenant à faire témoigner Yasir al-Rumayyan, le directeur du fonds, dans le cadre du litige, selon une citation à comparaître signifiée en décembre et déposée mardi. L'équipe de M. Musk a également cité à comparaître trois autres membres du Fonds d'investissement public saoudien. Le fonds a refusé de commenter les citations à comparaître auprès de CNN.

Le procès dans cette affaire devrait débuter à la fin du mois.

Une série de messages textuels entre Musk et al-Rumayyan datant de 2018, qui ont été révélés dans un dossier judiciaire de juin dans le cadre du litige, offrent un aperçu des discussions de financement entre Tesla de Musk et le fonds souverain, qui avait déjà un petit investissement dans le constructeur automobile.

Dans l'échange de textos entre les deux hommes, qui a eu lieu dans le sillage des réactions au tweet "financement assuré", M. Musk a fait allusion à une conversation qu'ils ont eue chez Tesla et au cours de laquelle M. al-Rumayyan a déclaré qu'il était "tout à fait intéressé par la privatisation de Tesla et qu'il souhaitait le faire depuis 2016". Dans le même SMS, Musk a ajouté : "Vous avez également fait comprendre que vous étiez le décideur, de surcroît fortement soutenu par le prince héritier, qui considère cela comme stratégiquement important au niveau national."

M. Musk a exhorté M. al-Rumayyan à faire une déclaration confirmant que le fonds d'investissement saoudien souhaitait contribuer à la privatisation de Tesla. "Il est extrêmement important que vous confirmiez que vous êtes en discussion avec moi concernant la transaction de privatisation. Il n'y a rien d'autre à dire. Si cela n'est pas dit, nous ne nous parlerons plus jamais. Le PDG de Tesla a également exprimé sa frustration à propos de plusieurs articles de presse citant des sources anonymes qui suggéraient que le fonds saoudien n'avait pas manifesté d'intérêt pour le financement d'une opération de privatisation.

Mais M. al-Rumayyan s'est défendu.

"Nous ne pouvons pas approuver quelque chose sur lequel nous ne disposons pas d'informations suffisantes", a-t-il déclaré dans une réponse à M. Musk. "Nous avons convenu que vous nous enverriez les informations financières et la marche à suivre, mais rien ne s'est passé depuis [...]. Je suis votre ami. Alors, s'il vous plaît, ne me traitez pas comme un ennemi".

À la suite des demandes répétées de M. al-Rumayyan pour obtenir des informations supplémentaires, M. Musk a déclaré qu'il prévoyait de faire appel à différents investisseurs dans le cadre d'une opération de privatisation, comme le montrent les textos. Il a abandonné cette idée quelques semaines plus tard.

Le procès de l'actionnaire intervient à un moment difficile pour Tesla et pour M. Musk, qui subit également des pressions de la part des actionnaires du constructeur automobile pour qu'il consacre moins de temps à la dernière entreprise qu'il contrôle, Twitter. Mardi, les actions de Tesla ont connu leur pire journée en deux ans après que l'entreprise a annoncé des ventes mondiales plus faibles que prévu.

