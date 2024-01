L'année dernière, le nombre d'annulations de vols aux États-Unis a atteint son niveau le plus bas depuis dix ans

Le ministère des Transports a publié des statistiques pour 2023 qui montrent que parmi les 16,3 millions de vols aux États-Unis, le taux d'annulation total était inférieur à 1,2 %, marquant "le taux le plus bas de la décennie", a déclaré l'agence.

Le même chiffre pour 2022 était de 2,3 %, soit le deuxième taux d'annulation le plus élevé de ces dix dernières années, selon les chiffres du ministère des transports. L'année 2014 a connu le taux d'annulation le plus élevé de ces dix dernières années, avec 2,4 %.

Les voyages aériens pendant les vacances de ces dernières semaines se sont également déroulés "sans problème", avec un taux d'annulation de seulement 0,8 % entre le 17 décembre 2023 et le 1er janvier 2024, a indiqué le DOT, ajoutant qu'il avait enregistré un "nombre record" de passagers.

Il s'agit d'une baisse considérable par rapport au taux d'annulation sur une période similaire en 2022, où il était de 8,2 % en raison d'une énorme tempête hivernale qui a entravé les plans des voyageurs.

"Grâce au travail inlassable des professionnels de la sécurité aérienne de notre pays, des millions de voyageurs ont pu prendre l'avion en toute sécurité et sans perturbation l'année dernière", a déclaré le secrétaire d'État aux transports, Pete Buttigieg, dans un communiqué de presse.

Au cours de l'année écoulée, les compagnies aériennes ont stimulé l'embauche. L'emploi dans le secteur est aujourd'hui à son plus haut niveau depuis plus de vingt ans, alors que les voyages reprennent après la pandémie de Covid-19 et les blocages mondiaux.

En mai 2023, l'administration Biden a également annoncé une proposition de nouvelle règle qui obligerait les compagnies aériennes à indemniser et à couvrir les dépenses des clients confrontés à des annulations ou à des retards.

Malgré ces chiffres encourageants, l'aviation américaine reste confrontée à des problèmes, notamment la pénurie de contrôleurs aériens et le vieillissement des technologies utilisées par les compagnies aériennes.

