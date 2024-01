L'année 2024 s'annonce mouvementée pour les actions. Voici les défis à relever

Certains investisseurs estiment que le rallye de fin d'année a cédé la place à une consolidation, les opérateurs vendant certains de leurs titres qui ont gonflé au cours des dernières semaines. L'indice S&P 500 a chuté de 1,4 % depuis le début de la semaine, le Nasdaq Composite de 2,8 % et le Dow Jones Industrial Average de 0,7 %.

Ces chiffres font suite à la chute des actions d'Apple après que Barclays a abaissé la note de l'entreprise, entraînant dans sa chute l'ensemble du marché, alors que d'autres grands noms de la technologie ont reculé aux côtés du fabricant de l'iPhone. La douleur s'est poursuivie mercredi, alors que l'euphorie concernant les futures baisses de taux d'intérêt s'est estompée.

"Étant donné la fin remarquable de 2023, il n'est pas particulièrement surprenant que nous assistions à une prise de bénéfices à ce stade", a écrit Craig Erlam, analyste principal de marché chez OANDA, dans une note datée de mercredi.

Au début de l'année 2023, les investisseurs s'attendaient généralement à ce que l'inflation galopante, la campagne de la Réserve fédérale visant à maîtriser l'inflation et une éventuelle récession aboutissent à une répétition de la performance désastreuse de 2022.

Au lieu de cela, le marché boursier américain a été épargné par une récession et a surmonté les turbulences bancaires régionales, la crise du plafond de la dette et les tensions géopolitiques. Le S&P 500 a terminé l'année dernière en hausse de 24 %, le Dow Jones a progressé de 14 % et le Nasdaq a fait un bond de 43 %.

Les investisseurs ne sont pas pour autant sortis d'affaire. Les craintes de récession persistent à Wall Street, tout comme les inquiétudes concernant la guerre au Moyen-Orient. Les prochaines élections américaines risquent d'attiser la volatilité des marchés, même si l'histoire montre que l'indice S&P 500 a tendance à progresser au cours de la quatrième année des mandats présidentiels.

Selon certains investisseurs, l'épuisement constant des comptes d'épargne des consommateurs, dont les dépenses vigoureuses ont permis à l'économie de tourner à plein régime pendant la période de relèvement des taux d'intérêt la plus agressive depuis des décennies, pourrait entraîner un début d'année difficile.

"Le premier trimestre de l'année pourrait être difficile", a écrit Alex McGrath, directeur des investissements chez NorthEnd Private Wealth, dans une note publiée mardi.

L'inflation a baissé mais reste supérieure à l'objectif de 2 % de la Fed. Le marché de l'emploi continue de se porter bien, mais une surprise dans l'un ou l'autre des rapports pourrait faire dérailler les attentes des investisseurs selon lesquelles la banque centrale commencera bientôt à réduire ses taux. Le rapport sur l'emploi de décembre, attendu vendredi, pourrait être le premier test de l'année pour déterminer si cet optimisme est justifié. La hausse des rendements obligataires cette semaine montre que des doutes subsistent.

Alors que les actions ont récupéré une grande partie de leurs pertes de 2022, certains investisseurs n'ont pas encore renoncé à leur prudence. Selon Bank of America Global Research, l'exposition des fonds à gestion active aux actions traditionnellement sûres du secteur de la consommation de base est toujours supérieure à ce qu'elle était au début de 2022, tandis que l'exposition au secteur de la consommation discrétionnaire, plus sensible à la conjoncture, est plus faible.

"Les craintes de récession maximale sont probablement derrière nous, mais le positionnement reflète encore plus de peur que d'avidité", ont écrit les stratèges de la banque dans une note récente.

Bien sûr, cela ne signifie pas que l'enthousiasme qui a alimenté un rallye de neuf semaines à la fin de l'année 2023 a disparu. Les gestionnaires de fonds n'ont jamais été aussi optimistes à l'égard des actions depuis janvier 2022, selon une enquête réalisée en décembre par Bank of America Securities.

L'indice de peur et de cupidité de CNN, qui suit sept indicateurs du sentiment du marché aux États-Unis, se situe à un niveau de "cupidité".

La dette nationale américaine atteint le niveau record de 34 000 milliards de dollars

La dette du gouvernement américain a dépassé les 34 000 milliards de dollars pour la première fois, à quelques semaines de la date limite à laquelle le Congrès doit se mettre d'accord sur de nouveaux plans de financement fédéraux, rapportent mes collègues Hanna Ziady et Tami Luhby.

Les données publiées par le département du Trésor montrent que "l'encours total de la dette publique" a atteint 34 001 milliards de dollars le 29 décembre. Ce chiffre, également connu sous le nom de dette nationale, représente le montant total des emprunts en cours du gouvernement fédéral américain, accumulés au cours de l'histoire du pays.

Cette étape importante intervient trois mois seulement après que la dette nationale américaine a dépassé les 33 000 milliards de dollars, alors que le déficit budgétaire - la différence entre ce que le gouvernement dépense et ce qu'il reçoit en impôts - s'est creusé.

Maya MacGuineas, présidente du Committee for a Responsible Federal Budget (Comité pour un budget fédéral responsable), un organisme de surveillance budgétaire, a qualifié ce chiffre record de "réalisation" vraiment déprimante.

"Bien que notre niveau d'endettement soit dangereux pour notre économie et notre sécurité nationale, l'Amérique ne peut tout simplement pas s'arrêter d'emprunter", a-t-elle déclaré dans un communiqué mardi.



Les offres d'emploi américaines sont tombées à leur plus bas niveau depuis deux ans en novembre

Les offres d'emploi américaines ont chuté en novembre à leur plus bas niveau depuis mars 2021, signe que le marché de l'emploi résilient des États-Unis continue de se refroidir, rapporte mon collègue Bryan Mena.

Le département du travail a annoncé mercredi que 8,79 millions d'emplois ont été créés en novembre, en données corrigées des variations saisonnières. Ce chiffre est inférieur à celui d'octobre (8,85 millions), révisé à la hausse, et correspond à peu près aux attentes des économistes (8,77 millions), selon FactSet.

Bien que les offres d'emploi soient en baisse par rapport au record de 12 millions atteint en mars 2022, elles restent supérieures aux niveaux d'avant la pandémie, selon la dernière enquête sur les offres d'emploi et la rotation de la main-d'œuvre (Job Openings and Labor Turnover Survey), également connue sous le nom de rapport JOLTS.

Les chiffres publiés mercredi montrent que le marché de l'emploi continue de se refroidir, l'activité économique ralentissant alors que les taux d'intérêt restent à leur niveau le plus élevé depuis 22 ans. Les responsables de la Réserve fédérale ont déclaré que l'économie pourrait devoir ralentir encore davantage pour que l'inflation se rapproche de l'objectif de 2 % fixé par la banque centrale.

Autre signe du refroidissement du marché du travail, le rapport indique également que le nombre d'embauches a chuté de 363 000 en novembre, pour s'établir à 5,47 millions. Il s'agit du niveau le plus bas depuis avril 2020, lorsque la pandémie de grippe aviaire a commencé à ébranler l'économie américaine. Toutefois, même si l'on exclut la perturbation initiale de la pandémie, les embauches n'ont pas atteint ce niveau depuis 2017.



Source: edition.cnn.com