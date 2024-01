La soirée "Danse avec les stars" est marquée par une double élimination

Le thème de l'épisode était la nuit des années 90.

Daniel Durant et Britt Stewart ont dansé sur "Enjoy the Silence" de Depeche Mode. Derek Hough a adoré la performance, disant au duo : "C'était tellement puissant. Cela m'a fait réaliser à quel point je dépendais de la musique. Partager cette expérience a eu un impact considérable".

Ils ont obtenu une note de 39 sur 40.

Wayne Brady, Charli D'Amelio et Gabby Windey ont obtenu des notes parfaites.

La soirée a également été marquée par des danses de relais, un juge étant affecté à chaque tour pour attribuer cinq points au couple qu'il jugeait le meilleur.

Shangela et Durant ont dansé le cha cha sur "Ice Ice Baby", et Len Goodman a choisi Shangela comme gagnante.

Vinny Guadagnino et Trevor Donovan ont dansé une samba, jugée par Carrie Ann Inaba, qui a attribué cinq points à Donovan.

Bruno Tonioli a jugé les prestations de Heidi D'Amelio et Brady, et Toni a choisi Brady.

Charli D'Amelio et Windey ont dansé une salsa jugée par Hough, qui a donné cinq points à D'Amelio.

Heidi D'Amelio et Artem Chigvintsev ont obtenu les scores les plus bas et ont été renvoyés chez eux.

Donovan et sa partenaire Emma Slater se sont retrouvés dans les deux derniers, avec Guadagnino et sa partenaire Koko Iwasaki. Les juges ont décidé de sauver Donovan. Guadagnino a été éliminé.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com