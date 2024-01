La société de la neige" fait revivre de manière sinistre le récit de survie dans les Andes

En effet, bien que le film fortement narré s'efforce de présenter tout ce qui s'est passé de la manière la plus viscérale possible, le film ressemble finalement à une version légèrement prolongée de son prédécesseur de 1993, qu'il rejoint dans la catégorie des "films que vous ne verrez probablement jamais dans un avion".

Choisi comme candidat espagnol à l'Oscar du film international, "La Société des Neiges" débarque sur Netflix (après un passage obligé par les salles de cinéma), où les spectateurs peuvent découvrir ce qui est à la fois une histoire éprouvante de perte et de mort et une démonstration édifiante du courage et de l'indomptabilité de l'esprit humain dans le genre de circonstances où le désespoir semblait être une réponse parfaitement raisonnable.

Bayona (qui partage le scénario avec trois autres personnes, en adaptant un livre de Pablo Vierci) n'étoffe pas complètement les personnages, même s'il passe plus de temps avec eux avant le moment emblématique où l'avion s'écrase dans les montagnes, ce qui est exécuté avec des détails horribles.

Affrontant les éléments glacés, manquant de nourriture et réalisant bientôt que les secours ne sont pas prêts d'arriver, les conversations se tournent vers la question de ce qu'ils doivent faire pour survivre et la moralité de manger ceux qui ont péri.

Alors que le premier film a servi de vitrine à certaines de ses jeunes vedettes de l'époque, dont Ethan Hawke et Josh Lucas, "La Société des Neiges" se présente comme un film d'ensemble, avec une distribution qui a dû faire face à ses propres défis lors de la réalisation du film sur place, notamment Enzo Vogrincic, Matías Recalt, Agustín Pardella, Esteban Kukuriczka, Tomas Wolf, Diego Vegezzi et Esteban Bigliardi. Bayona insère judicieusement des flashbacks qui servent davantage à jeter un coup d'œil fugace sur les souvenirs qui traversent leur esprit qu'à approfondir notre compréhension de chacun des joueurs.

Après s'être fait remarquer aux États-Unis avec des films comme "Jurassic World : Fallen Kingdom" et une autre épopée catastrophique, "The Impossible", Bayona s'attaque au sujet avec une efficacité brutale, y compris dans les détails les plus obscurs, ce qui convient à la tâche à accomplir sans en faire une partie de plaisir.

Tant par sa spécificité culturelle que par le passage du temps, "Society of the Snow" offre une vision crédible d'une histoire remarquable - renforcée par la partition du prolifique Michael Giacchino - même si elle est quelque peu entravée par les limites imposées par la manière dont ces événements se sont déroulés.

Aussi sincère que soit cette nouvelle production, la question de savoir si cela suffit à justifier le fait de la regarder une fois, et encore moins d'assister à une reprise pour ceux qui ont vu "Alive", semble, franchement, être une montagne assez haute à gravir.

La première de "Society of the Snow" sera diffusée le 4 janvier sur Netflix. Il est classé R.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com