La bande-annonce de "Feud" avec Demi Moore laisse entrevoir le dernier rôle de Treat Williams

Diffusée mercredi, la bande-annonce, qui a fait couler beaucoup d'encre, met en scène M. Williams dans le rôle du magnat des médias William S. Paley, aux côtés de Naomi Watts, qui incarne son épouse Babe Paley. Décédé en 1990, William S. Paley était un homme d'affaires américain à qui l'on doit la création du réseau de télévision CBS.

Présentée comme "les femmes au foyer originales" dans la bande-annonce, la nouvelle série est composée d'un casting de stars comprenant Watts, Demi Moore, Chloe Sevigny, Molly Ringwald, Calista Flockhart et Diane Lane, qui interprètent diverses mondaines liées à l'écrivain Truman Capote (Tom Hollander).

Dans ce clip de près de trois minutes, on les voit aux côtés de Williams s'engager dans ce qui semble être un drame salace de la scène mondaine new-yorkaise des années 1960, tandis que la chanson "You're No Good" de Linda Ronstadt est jouée en arrière-plan.

Williams est décédé à l'âge de 71 ans en juin après un accident de moto dans le Vermont, a rapporté CNN à l'époque. Avec des dizaines d'années d'expérience à Hollywood, Williams était un acteur très apprécié, surtout connu pour ses rôles dans "Blue Bloods" et "Everwood". Son travail dans "Feud" est son dernier projet avant sa mort.

"Il était vraiment dans son élément en travaillant avec les meilleurs dans tous les départements sur ce projet et il n'aurait pas pu être plus heureux", a déclaré Pam Williams, l'épouse de Williams, à propos du travail de son défunt mari sur "Feud", dans une interview publiée mercredi par People.

"Feud" suit l'écrivain Capote et l'histoire de sa brouille avec un groupe de femmes de l'élite de la société connues sous le nom de "Swans", dont il était "autrefois le confident", selon un synopsis officiel.

La saison 1 de "Feud" a débuté en 2017 avec "Bette and Joan", avec Susan Sarandon et Jessica Lange dans les rôles respectifs de Bette Davis et Joan Crawford. La série est produite par Ryan Murphy.

"Feud : Capote Vs. The Swans" sera disponible en streaming sur Hulu le 31 janvier.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com