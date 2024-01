Kelly Clarkson explique pourquoi elle avait besoin d'un "nouveau départ" à New York

La chanteuse et animatrice de talk-show, qui est mère d'une fille, River Rose, 9 ans, et d'un fils, Remington Alexander, 7 ans, a récemment déménagé avec sa famille de la Californie à New York après la fin de son mariage avec son ex-mari Brandon Blackstock.

"J'étais très malheureuse à Los Angeles depuis plusieurs années. J'avais besoin d'un nouveau départ", a-t-elle déclaré à People.

Mme Clarkson a expliqué qu'elle avait demandé à NBC de déplacer le "Kelly Clarkson Show" à l'autre bout du pays avec elle pour faciliter ce changement.

Nous avons dit à NBC : "Je n'essaie pas de paraître ingrate, mais je ne peux plus rester ici pour ma santé mentale, pour moi et mes enfants". Ils n'allaient pas bien non plus", a déclaré Mme Clarkson en parlant de ses enfants. "Ces dernières années, je me contentais de me montrer, de sourire et de faire ce que j'étais censée faire, mais on ne peut pas compartimenter longtemps avant de craquer.

Mme Clarkson a déclaré que l'énergie de New York l'avait ravivée et qu'elle se sentait beaucoup mieux aujourd'hui.

"Nous allons promener les chiens plusieurs fois dans le parc. Nous allons manger une glace parce que ma fille va me fatiguer. Nous faisons du slime et nous allons au musée", dit-elle à propos de leur vie en ville.

Toutes les promenades en ville ne font pas de mal non plus, a ajouté Mme Clarkson.

"Marcher en ville est un véritable entraînement", dit-elle. "Et j'aime beaucoup les saunas infrarouges en ce moment. Et je viens de faire un plongeon dans le froid parce que tout le monde m'a épuisée".

L'émission "The Kelly Clarkson Show" vient d'être nominée pour le Critics Choice Award du meilleur talk-show. Kelly Clarkson a déclaré qu'elle se sentait plus présente au travail ces jours-ci.

"J'ai traversé quelques années vraiment difficiles, et même pendant la première saison, c'était difficile derrière des portes closes", a-t-elle déclaré. "Le fait de pouvoir aborder la saison 5 en me sentant bien et en sachant que mes enfants se sentent bien - et la poussière est retombée. La saison 5 est ma première saison dont j'apprécie chaque minute.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com