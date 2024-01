Jason Ritter admet que son père John Ritter, aujourd'hui décédé, l'a aidé à décrocher son premier emploi d'acteur.

L'acteur de "Parenthood" a joué le rôle de Acorn dans le film d'animation de 1991 "The Real Story of O Christmas Tree" aux côtés de John Ritter, qui jouait le rôle de l'oncle Piney.

"Je dirai, sans aucune hésitation, qu'il s'agit d'une embauche par népotisme", a plaisanté Ritter lors de son apparition dans l'épisode de jeudi de l'émission "The Jess Cagle Show" sur SiriusXM.

Jason Ritter, qui était encore un jeune enfant lorsqu'il a commencé à jouer la comédie, a également joué aux côtés de son père dans le téléfilm de 1990 "Le rêveur d'Oz".

Bien qu'il admette que son père, décédé en 2003, "m'a certainement donné du travail" dans "O Christmas Tree", il a ajouté qu'il avait "essayé de s'en éloigner" au fur et à mesure que sa carrière d'acteur avançait.

Il s'avère que Jason Ritter a poursuivi sa carrière avec succès à Hollywood.

Après avoir joué dans des films à suspense emblématiques du début des années 80, tels que "Freddy vs. Jason" et "Swimfan", Jason Ritter est devenu un habitué des séries télévisées, notamment "A Million Little Things" et "Parenthood" sur la chaîne NBC.

Jason Ritter est aujourd'hui père de famille, partageant une fille de 4 ans avec sa femme,Melanie Lynskey, qui joue dans "Yellowjackets". Et bien qu'il ait essayé d'éviter de donner l'impression que tous ses succès hollywoodiens sont le fruit du népotisme, il continue à prendre exemple sur son père lorsqu'il s'agit d'élever ses enfants.

"La principale chose que je continue à transmettre, et qui était une chose importante de mon père et de ma mère, c'est qu'ils ont toujours veillé à ce que nous sachions que nous étions aimés", a-t-il déclaré à "ET Canada" en 2020, ajoutant que "le sentiment d'être aimé, de manière inconditionnelle, est si important".

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com