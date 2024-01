Fraude sur le Forex : Les choses deviennent sérieuses

Londres est le plus grand centre d'échange de devises étrangères au monde, un marché qui représente environ 5,3 billions de dollars par jour.

Les régulateurs financiers du monde entier se sont penchés sur la question, avec des enquêtes internes et externes impliquant notamment UBS (UBS), Deutsche Bank (DB), Barclays (BCS) et la Royal Bank of Scotland (RBS).

La nouvelle enquête du Serious Fraud Office britannique se concentre spécifiquement sur les personnes travaillant dans les banques et les institutions financières, et est menée en partenariat avec le ministère américain de la justice.

En mars, un employé de la banque centrale d'Angleterre a été suspendu dans le cadre d'une possible manipulation du marché mondial des devises.

La Banque d'Angleterre a laissé entendre que l'employé n'avait peut-être pas suivi ses "processus de contrôle interne rigoureux", mais elle a précisé qu'une enquête interne n'avait pas révélé d'actes répréhensibles.

Des enquêtes ont également été menées sur la fixation du taux interbancaire offert à Londres, ou Libor, un indice de référence utilisé pour fixer toutes sortes de paramètres, des taux des prêts étudiants aux taux hypothécaires. Les banques ont été condamnées à des milliards d'euros d'amende et des traders ont été inculpés au pénal à la suite de cette affaire.

