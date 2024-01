ESPN reste silencieux après l'attaque d'Aaron Rodgers sur Jimmy Kimmel

L'animateur sportif a déclenché un torrent de réactions négatives mardi lorsqu'il a permis au quarterback blessé des New York Jets, Aaron Rodgers, de suggérer sans fondement pendant son émission que Jimmy Kimmel pourrait être cité dans des documents identifiant des associés de Jeffrey Epstein.

Kimmel, indéniablement l'une des stars les plus brillantes de l'univers Disney, a répliqué à l'affirmation faite sur la chaîne sœur ABC, déclarant que les "mots imprudents" mettaient sa famille "en danger" et que s'il continuait, tous deux "débattraient des faits plus avant devant un tribunal".

McAfee, pour sa part, a présenté ses excuses mercredi. La personnalité sportive, qui a avoué à Andrew Marchand du New York Post qu'il payait Rodgers sept chiffres pour participer à son émission, a déclaré à son public que son programme était censé être "édifiant, joyeux et amusant" et qu'il n'aimait pas "le fait que nous soyons associés à quelque chose de négatif que ce soit".

"Il est évident que certaines choses mettent les gens en colère, surtout lorsqu'il s'agit d'allégations aussi sérieuses", a déclaré M. McAfee. "Nous nous excusons donc d'y avoir participé.

Ces excuses peu convaincantes, présentées un jour entier après que la remarque offensante a été faite, sont arrivées bien trop tard. La supposée "blague de merde" de Rodgers à propos de Kimmel, comme l'a décrite McAfee, a fait le tour du monde et a alimenté l'idée que le comédien était un associé d'Epstein, le pédophile condamné.

Un porte-parole d'ESPN a refusé de commenter l'affaire et un représentant de Disney n'a pas répondu lorsque je l'ai contacté mercredi, malgré la situation inhabituelle dans laquelle l'une des personnalités les plus en vue du géant du divertissement a été salie à l'intérieur même des murs du Royaume magique.

Il est peu probable que Bob Iger soit ravi que l'un de ses meilleurs talents voie sa réputation salie sur la propre chaîne sportive de Disney. Mais le patron de la Maison de la Souris devrait peut-être se familiariser avec le rituel, étant donné que des épisodes comme celui-ci sont appelés à se répéter avec McAfee à son service.

En fait, le drame Kimmel-McAfee-Rodgers souligne un problème croissant pour ESPN, qui a conclu en mai dernier un accord de 85 millions de dollars sur cinq ans avec M. McAfee afin d'élargir son rôle sur la chaîne et d'introduire le "Pat McAfee Show" sur ses ondes. Au lieu d'attirer l'attention pour ses commentaires sportifs, les conversations hebdomadaires de M. McAfee avec M. Rodgers ont fait l'objet de gros titres qui pourraient susciter l'envie d'Alex Jones d'InfoWars.

L'anti-vacciniste Rodgers, qui se présente comme un guerrier de la "liberté médicale", a utilisé à plusieurs reprises et sans vergogne sa tribune sur ESPN pour remettre en question les vaccins Covid-19, auxquels la communauté scientifique attribue le mérite d'avoir sauvé d'innombrables vies et d'avoir ramené la société à la normale après une année d'arrêt qui a brutalisé l'économie mondiale. Mais Rodgers ne semble pas se soucier de ce que pense l'écrasante majorité des professionnels de la santé. Au lieu de cela, il a plongé dans le marais de la fièvre occupé par des gens comme Alex Berenson et Tucker Carlson.

Rodgers a attaqué le Dr Anthony Fauci, fait l'apologie du candidat anti-vaccin à la présidence Robert Kennedy Jr. et s'est moqué de Travis Kelce en l'appelant "M. Pfizer" parce qu'il faisait de la publicité pour le groupe pharmaceutique. L'autre jour, Rodgers s'est lancé dans ce que le Daily Mail a qualifié de "bizarre diatribe anti-vax" lors de l'émission de McAfee, dans laquelle il a déclaré que les partisans des vaccins avaient de prétendus "maîtres des marionnettes".

Rodgers a colporté ces propos sur ESPN avec les encouragements d'un McAfee jubilant. Au lieu de répliquer, McAfee s'amuse souvent avec le joueur de la NFL, sans se soucier le moins du monde des dommages que sa rhétorique irresponsable peut entraîner.

Et, pour être franc, ESPN et Disney n'ont pas fait beaucoup mieux. Au lieu de dénoncer le dangereux cocktail de conspirations que Rodgers sert à son public, ESPN - qui se présente comme le "leader mondial du sport" - a choisi de rester silencieux, apparemment incapable ou peu désireux d'avoir le courage de prendre position pour la vérité.

