Deux des géants chinois du thé à bulles se préparent à entrer en bourse

Mixue Group et Guming Holdings - qui sont connus pour attirer les foules avec leurs boissons uniques, telles que la pulpe de fruit de la passion ou les thés aromatisés au raisin et au fromage - ont déposé une demande d'introduction en bourse à Hong Kong, selon les documents déposés mardi à la bourse.

Le montant des offres a été expurgé dans les documents déposés par chaque entreprise. Mais mercredi, Reuters a rapporté que Mixue, qui se présente comme la plus grande chaîne de bubble tea de Chine, espère lever entre 500 millions et 1 milliard de dollars, tandis que Guming vise à lever entre 300 et 500 millions de dollars, en citant une source non identifiée.

Mixue s'est refusé à tout commentaire, tandis que Guming n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Bien que la Chine soit confrontée à une forte incertitude économique et à une faible confiance des consommateurs, les plaisirs abordables, tels que les sorties au cinéma ou la nourriture et les boissons bon marché, sont considérés comme des points positifs.

Le marché du thé à bulles du pays est considérable. En 2023, l'industrie était estimée à 145 milliards de yuans (20,4 milliards de dollars), selon un rapport de la China Chain Store & Franchise Association, un groupe industriel.

Mixue, dont le nom signifie "neige douce comme le miel" en anglais, compte plus de 36 000 magasins en Chine continentale et sur 11 marchés étrangers, tels que le Viêt Nam et la Malaisie, selon son prospectus.

La société a démarré sous un autre nom - "Coldsnap" - en 1997, en vendant de la glace rasée dans un petit magasin de la ville de Zhengzhou, dans le centre de la Chine. Deux ans plus tard, son fondateur a introduit la marque Mixue.

En 2005, l'entreprise a commencé à vendre de la glace à l'italienne à partir de 1 yuan (environ 15 cents américains), qui est rapidement devenue un succès de vente et son premier produit emblématique.

Aujourd'hui, la chaîne a étendu les prix bas à l'ensemble de son menu, vendant de nombreux articles à partir d'un dollar. Ses meilleures ventes comprennent les cornets de crème glacée, la limonade et le thé à bulles, également appelé boba.

Cela a permis à Mixue, qui est associé dans toute la Chine à son joyeux logo de bonhomme de neige, de devenir un leader du marché. Au cours des neuf mois ayant pris fin en septembre 2023, la société occupait la première place dans le secteur des boissons fraîches du pays, avec 11,2 % du marché et un chiffre d'affaires de 34,6 milliards de yuans (4,9 milliards de dollars) au cours de la période, a indiqué l'entreprise dans sa déclaration.

La promesse de prix bas a servi d'argument de vente convaincant. Jeudi, dans un point de vente de l'entreprise situé dans le quartier de Mongkok à Hong Kong, plusieurs clients faisant une longue queue ont déclaré à CNN que les prix de Mixue étaient trop intéressants pour être laissés de côté.

Emma So, une employée administrative de 30 ans, a déclaré qu'elle avait déjà trouvé ses boissons un peu trop sucrées. "Mais c'est tellement bon marché", a-t-elle déclaré en prenant un thé à bulles normal avec des perles de tapioca supplémentaires.

Guming se présente comme la deuxième plus grande chaîne de bubble tea de Chine, avec 9 000 magasins dans 200 villes de Chine continentale. Le nom de l'entreprise, qui signifie "thé ancien" en anglais, a été lancé en 2010 dans la province du Zhejiang, dans l'est de la Chine.

La stratégie de Guming vise principalement à satisfaire les consommateurs en dehors des métropoles chinoises, 79 % de ses magasins se trouvant dans des villes considérées comme étant de niveau 2 ou inférieur, selon son prospectus.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com