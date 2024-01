Ce qu'il faut attendre du rapport sur l'emploi de vendredi et du décompte final de 2023

Bien que ce chiffre soit nettement inférieur aux 4,79 millions d'emplois créés en 2022 - le deuxième total annuel le plus élevé depuis 1939 - 2023 restera une année riche en rebondissements et en avancées historiques pour le marché du travail.

En janvier de l'année dernière, le taux de chômage est tombé à 3,4 %, un niveau jamais atteint depuis 1969, lorsque Neil Armstrong a marché sur la lune.

En avril 2023, le taux de chômage des travailleurs noirs a atteint un niveau record de 4,7 %.

En juin, le taux d'activité des femmes dans la force de l'âge (25-54 ans) a atteint un niveau record de 77,8 %. En novembre, le taux d'activité global était de 62,8 %, son plus haut niveau depuis le début de la pandémie.

"C'est une bonne année pour les hommes noirs, pour les femmes noires et pour les femmes en général", a déclaré Jane Oates, ancienne fonctionnaire du ministère du travail et présidente de WorkingNation, une organisation à but non lucratif spécialisée dans l'éducation à l'emploi, lors d'une interview accordée à CNN.

L'année de la grève

L'année 2023 a aussi été, sans doute, l'année du pouvoir des travailleurs : Si la pandémie a incité de nombreuses personnes à reconsidérer leur carrière et l'équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie privée, l'étroitesse du marché de l'emploi qui a suivi leur a donné le courage de chercher d'autres opportunités. Un taux de chômage historiquement bas et des offres d'emploi historiquement élevées ont permis aux travailleurs d'exiger de meilleurs salaires, de meilleurs soins de santé ou des améliorations de la qualité de vie.

Des centaines de milliers de travailleurs se sont mis en grève en 2023, qu'il s'agisse d'écrivains, d'acteurs, d'infirmières ou de travailleurs de l'automobile. Même le président Joe Biden est apparu sur le piquet de grève, soulignant la grève historique des Travailleurs unis de l'automobile contre General Motors, Ford et Stellantis.

La Writers Guild of America, qui compte plus de 11 000 membres, et la SAG-AFTRA, qui représente 160 000 acteurs de cinéma et de télévision, ont également fait grève en 2023, entraînant un arrêt brutal des tournages. C'est la première fois depuis 1960 que les deux syndicats sont en grève en même temps.

Une base de données sur les arrêts de travail aux États-Unis, établie par l'école des relations industrielles et du travail de l'université de Cornell, montre qu'il y a eu 70 grèves de 100 travailleurs ou plus, qui ont duré plus d'une semaine. Cela représente une augmentation de 59 % par rapport à l'année précédente.

Selon une analyse de CNN, près de 900 000 travailleurs syndiqués ont obtenu des augmentations de salaire immédiates de 10 % ou plus au cours de l'année dernière.

Des données mitigées sur l'année 2023 cette semaine

Les dernières demandes hebdomadaires initiales d'allocations chômage, publiées jeudi matin, montrent que 202 000 personnes ont demandé des allocations d'assurance chômage pour la première fois au cours de la semaine qui s'est achevée le 30 décembre, ce qui est inférieur aux estimations de 216 000. Les demandes continues se sont élevées à 1,855 million, en baisse par rapport à la semaine précédente (1,875 million) et en dessous des estimations (1,881 million).

ADP a rapporté jeudi que les emplois privés ont augmenté de 164 000 en décembre, un bond considérable par rapport à la révision à la baisse de 101 000 en novembre et supérieur aux estimations consensuelles de 125 000, selon FactSet. Le nombre total d'embauches est souvent considéré comme une approximation des chiffres du Bureau of Labor Statistics (Bureau des statistiques du travail) qui seront publiés vendredi.

"Nous revenons à un marché de l'emploi très proche de celui qui prévalait avant la pandémie", a déclaré Nela Richardson, économiste en chef chez ADP.

L'enquête sur les offres d'emploi et la rotation de la main-d'œuvre (Job Openings and Labor Turnover Survey), également connue sous le nom de rapport JOLTS, a révélé mercredi que les offres d'emploi ont chuté en novembre à leur plus bas niveau depuis mars 2021. En données corrigées des variations saisonnières, il y a eu 8,79 millions d'offres d'emploi en novembre. Selon FactSet, ce chiffre est inférieur à celui d'octobre (8,85 millions, révisé à la hausse) et correspond à peu près aux attentes des économistes, qui tablaient sur 8,77 millions d'ouvertures.

Toutefois, les employeurs américains n'ont annoncé que 34 817 suppressions d'emplois en décembre, selon les données mensuelles publiées jeudi matin par le cabinet de reclassement Challenger, Gray & Christmas. Il s'agit d'une baisse de 24 % par rapport à novembre et du deuxième total mensuel le plus bas de l'année. Les suppressions d'emplois sont également en baisse de 20 % par rapport à l'année précédente.

"Les entreprises affichent moins d'offres d'emploi, mais elles ne licencient pas, ce qui maintient la croissance économique dans la colonne positive pour la nouvelle année", a écrit Christopher Rupkey, économiste chez FwdBonds, dans une note datée de jeudi. "Le marché du travail n'est ni trop chaud ni trop froid pour le moment. Nous laisserons aux responsables de la Fed le soin de dire si le marché du travail se rééquilibre suffisamment pour faire baisser encore l'inflation."

Que peut-on attendre du rapport sur l'emploi de décembre ?

La prévision de 160 000 emplois ajoutés pour le dernier mois de 2023 serait inférieure au gain net de 199 000 du mois de novembre, un chiffre qui a été faussé par les travailleurs de l'automobile et les acteurs qui sortent des piquets de grève, selon les estimations consensuelles de FactSet.

Les économistes prévoient que le taux de chômage pourrait augmenter pour atteindre 3,8 %, contre 3,7 % le mois précédent.

Tout gain net d'emplois en décembre 2023 porterait la période actuelle d'expansion du marché du travail à 36 mois, soit la cinquième plus longue jamais enregistrée.

"Lorsqu'il s'agit d'essayer de trancher la question de savoir si l'économie est ou non sur la voie de la récession au cours de l'année à venir, il ne peut y avoir de nouvelles économiques plus importantes sur la planète que le rapport sur les emplois salariés", a déclaré M. Rupkey lors d'une interview accordée à CNN la semaine dernière. "Il n'y a jamais eu de récession sans pertes d'emplois, et nous allons donc nous mettre à l'écoute pour voir si le marché du travail a perdu de son élan.

Ce que l'on peut attendre de 2024

Un ralentissement lent mais régulier du marché du travail renforcerait les chances de la Réserve fédérale de réaliser un atterrissage en douceur, c'est-à-dire une baisse de l'activité économique qui fait baisser l'inflation mais évite d'augmenter le chômage. Une baisse de l'inflation indiquerait à la banque centrale qu'elle pourrait procéder à des réductions de taux après 11 hausses de taux punitives au cours des deux dernières années.

Les dernières projections économiques des responsables de la Fed, publiées en décembre, montrent qu'ils prévoient de réduire les taux cette année pour la première fois depuis le lancement de leur campagne historique de lutte contre l'inflation en mars 2022.

Wall Street attend avec impatience ces réductions, certains investisseurs tablant sur une première baisse dès le mois de mars. Mais certains responsables de la Fed ont tempéré cet optimisme, soulignant qu'il existe encore des risques qui pourraient saboter la défaite de l'inflation, notamment les tensions géopolitiques et l'élection présidentielle américaine.

Le président de la Fed, Jerome Powell, a longtemps mis en garde contre le fait que le marché du travail devait se calmer de son rythme effréné et mieux aligner le nombre d'emplois disponibles et le nombre de personnes qui espèrent les prendre.

Le mois dernier, M. Powell a toutefois reconnu que le marché du travail américain était parvenu à un "meilleur équilibre".

Le comité de politique monétaire de la Fed annoncera sa prochaine décision sur les taux le 31 janvier, soit deux jours avant la publication du premier rapport sur l'emploi de 2024.

Chris Isidore de CNN a contribué à cet article.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com