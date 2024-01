Barbie Ferreira annonce qu'elle quitte la série "Euphoria" de HBO

Ferreira, qui joue Kat dans la série, a révélé la nouvelle sur son Instagram Story mercredi, en disant qu'elle ne reviendrait pas dans le drame de HBO avant sa troisième saison.

"Après quatre années passées à incarner le personnage le plus spécial et le plus énigmatique, Kat, je dois vous dire au revoir les yeux pleins de larmes", a écrit Ferreira.

J'espère que beaucoup d'entre vous se sont reconnus en elle comme je l'ai fait et qu'elle vous a apporté la joie de voir son parcours jusqu'au personnage qu'elle est aujourd'hui. J'ai mis tout mon soin et mon amour en elle et j'espère que vous l'avez senti. Je vous aime, Katherine Hernandez".

Dans la saison 1 de la série, Kat, personnage sexuellement positif, explore le commerce du sexe en ligne et entame une relation avec Ethan (joué par Austin Abrams).

Après une saison 2 à succès, "Euphoria" a été renouvelée pour une troisième saison. Elle est centrée sur le personnage de Zendaya, Rue, une adolescente vivant en banlieue californienne qui lutte contre la drogue et la perte de son père.

HBO et CNN font toutes deux partie de Warner Bros. Discovery.

Source: edition.cnn.com