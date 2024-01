Alan Greenspan estime que la récession américaine est probable

Son point de vue est particulièrement important. Non seulement Greenspan a été président de la Fed pendant cinq mandats, sous quatre présidents différents, entre 1987 et 2006, mais il a été le dernier président à réussir un atterrissage en douceur, en 1994. Dans les 12 mois qui ont suivi février 1994, Greenspan a presque doublé les taux d'intérêt pour les porter à 6 % et a réussi à maintenir l'économie à un niveau stable, évitant ainsi la récession.

M. Greenspan, aujourd'hui âgé de 96 ans, a déclaré dans une note publiée cette semaine qu'il doutait que la présente vague de hausses des taux d'intérêt aboutisse à une nouvelle performance.

Les données des deux derniers mois montrent que les prix commencent à décélérer, ce qui est une bonne nouvelle, mais pas suffisante, selon lui. "Je ne pense pas que cela justifiera un revirement de la Fed suffisamment important pour éviter au moins une légère récession", a déclaré M. Greenspan, aujourd'hui conseiller économique principal auprès d'Advisors Capital Management, dans un commentaire publié mardi sur le site web de la société.

La Fed a relevé ses taux d'intérêt à sept reprises l'année dernière, augmentant le taux que les banques se facturent mutuellement pour les emprunts au jour le jour dans une fourchette de 4,25 % à 4,5 %, soit le taux le plus élevé depuis 2007. Les responsables de la Fed prévoient toujours d'augmenter les taux d'un point de pourcentage supplémentaire, selon les projections publiées lors de leur réunion de politique monétaire de décembre.

Les augmentations de salaires et, par extension, l'emploi, "doivent encore s'atténuer pour que le recul de l'inflation ne soit que transitoire", a déclaré M. Greenspan. "Nous pourrions donc connaître une brève période de calme sur le front de l'inflation, mais je pense que ce sera trop peu et trop tard. Les taux de chômage restent proches de leurs plus bas niveaux historiques, s'établissant à 3,7 % en novembre. Les nouvelles données sur l'emploi devraient être publiées vendredi matin.

M. Greenspan doute que la Fed assouplisse bientôt ses taux d'intérêt, car "l'inflation pourrait repartir et nous reviendrions à la case départ", a-t-il déclaré. "En outre, cela pourrait nuire à la crédibilité de la Réserve fédérale en tant que garante de la stabilité des prix, en particulier si cette mesure était perçue comme étant prise simplement pour protéger le marché boursier plutôt qu'en réponse à des conditions financières réellement instables.

Il voit tout de même quelques bonnes nouvelles pour les investisseurs à l'horizon. Selon lui, les marchés ne seront pas aussi chaotiques en 2023 qu'ils l'étaient l'année dernière. "Je pense que 2022 serait une année difficile à surpasser en termes de volatilité des marchés", a-t-il fait remarquer.

Source: edition.cnn.com