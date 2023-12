Justiz - Zwei Personen nach Entführung eines 33-jährigen Mannes festgenommen

Im November wurde in Unterfranken ein 33-jähriger Mann entführt, in den Bundesländern Thüringen und Hessen nahm die Polizei zwei Verdächtige fest. Die beiden Männer im Alter von 30 und 32 Jahren seien seit Donnerstag in Untersuchungshaft, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Sie wurden letzte Woche nach Razzien in Kassel und Somelda von Spezialeinheiten gefangen genommen.

Im November wurde der 33-Jährige in Karlstadt (Kreis Main-Spessart) in einen Transporter gezogen. Ein Fahrer meldete den Vorfall. Die Polizei fahndete nach dem entführten Mann und wurde nach Angaben der Polizei viereinhalb Tage später in Baden-Württemberg freigelassen und bei Verwandten aus Mexheim im Rhein-Neckar-Kreis angezeigt. Sie brachten ihn ins Krankenhaus. Der Mann soll körperliche und seelische Verletzungen erlitten haben.

Bei der Suche nach Tätern und beteiligten Fahrzeugen sind die Ermittler auch auf Hinweise aus der Öffentlichkeit angewiesen. Den Ermittlungen zufolge wurde das Opfer in einer Wohnung in Kassel festgehalten. In der Nähe sei zudem ein verdächtiges Fahrzeug gesichtet worden, teilten die Behörden am Donnerstag mit. Auch Beweise wurden gesichert.

Dem Verdächtigen wird die Erpressung von Menschenentführungen vorgeworfen. Nähere Angaben zur Tat und einem möglichen Motiv machte die Polizei aus taktischen Gründen nicht.

Lesen Sie auch:

Quelle: www.stern.de