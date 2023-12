Notfälle - Zwei Patienten sterben bei Brand im Pfalzkrankenhaus

Bei einem Brand in einem Krankenhaus in Frankenthal (Rheinland-Pfalz) kamen zwei Patienten im Alter von 72 und 80 Jahren ums Leben. Sieben Menschen wurden verletzt. Das gab das Landespolizeipräsidium Rheinland-Pfalz am Dienstag bekannt. Am Montagabend brach im Zimmer einer Frau in der Operationsstation im zweiten Stock ein Feuer aus. Ein weiterer Patient, 79, konnte aus dem Zimmer fliehen und erlitt leichte Verletzungen. Die Brandursache ist derzeit unbekannt.

Nach Angaben der Polizei wurden durch den Rauch sechs weitere Menschen verletzt. Ein 29-Jähriger und ein 82-Jähriger mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden. Polizei und anderes Personal kümmerten sich vor Ort um 30 Personen. Beide Opfer werden einer Autopsie unterzogen, um die Todesursache festzustellen. Die Frauen wurden am Montagabend bei der Brandbekämpfung tot aufgefunden.

„Ganz Frankenthal ist zutiefst schockiert“, sagte Bürgermeister Martin Herbage (CDU). „Der Tod eines Menschen, der medizinische Hilfe sucht, ist eine besondere Tragödie.“ Er sprach den Familien der Opfer sein Beileid aus und dankte den Rettern. „Sie tun alles, was sie können, um Menschen zu retten.“ Die betroffene Seite ist vorübergehend nicht verfügbar.Patienten müssen jedoch nicht in eine andere Klinik gebracht werden.

Die Staatsanwaltschaft beauftragte Sachverständige mit der Ermittlung der Brandursache. Er soll am Mittwoch gemeinsam mit Kriminalbeamten den Brandort inspizieren.

Nach Angaben der Feuerwehr wurde der Brand am Montagabend gegen 20:20 Uhr gemeldet. Drei Teams setzten schwere Atemschutzgeräte ein, um den Brand im Raum zu löschen. „Die Reaktion des Klinikpersonals war vorbildlich und die Patienten wurden aus angrenzenden Räumen der Station evakuiert, bevor die Feuerwehr eintraf“, heißt es in der Erklärung. Sie wurden in andere Bereiche des Krankenhauses verlegt.

Ein Teil der Station war vom Feuer betroffen. Die Intensivstation, der gesamte Operationsbereich, die Aufwachstation und der Kreißsaal bleiben jedoch weiterhin verfügbar. Auch der übrige Klinikbetrieb blieb vom Brand unberührt. Den Schaden bezifferten die Behörden auf rund 50.000 Euro.

Nach Angaben der Feuerwehr waren mehr als 100 Personen der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und des Katastrophenschutzes Frankenthal im Einsatz. Fachkräfte für psychosoziale Notfallversorgung betreuen Einsatzkräfte, Pflegekräfte und Angehörige.

Nach eigenen Angaben beschäftigt die Klinik rund 700 Mitarbeiter. Es gibt 315 stationäre und tagesklinische Betten. Die Stadtregierung trägt eine Verantwortung. Frankenthal hat etwa 50.000 Einwohner und liegt zwischen Worms und Ludwigshafen, nahe der baden-württembergischen Grenze.

