Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat sich geweigert, die Kämpfe gegen die islamistische Hamas im Gazastreifen vorzeitig zu beenden. „Wir werden den Krieg bis zum Ende fortsetzen. Er wird weitergehen, bis die Hamas eliminiert ist – bis zum Sieg“, sagte Netanjahu am Mittwoch in einer Videobotschaft. „Jeder, der glaubt, dass wir aufhören werden, ist weit von der Realität entfernt.“ Israel wird es nicht tun aufgeben, bis alle seine Ziele erreicht sind. Dabei handelt es sich um „die Eliminierung der Hamas, die Freilassung unserer Geiseln und die Beseitigung der Bedrohung aus dem Gazastreifen.“

Netanjahu betonte noch einmal, dass alle Hamas-Terroristen „vom ersten bis zum letzten sterben müssen“. Israel greift die Hamas und ihre Verbündeten „von nah und fern“ an. Sie haben nur zwei Möglichkeiten: „Ergeben oder sterben“, fuhr Netanjahu fort.

Der Gaza-Krieg wurde durch das schlimmste Massaker in der Geschichte Israels ausgelöst, das am 7. Oktober von Terroristen der Hamas und anderen extremistischen Organisationen in Israel verübt wurde. Israel reagierte mit massiven Luftangriffen und startete Ende Oktober eine Bodenoffensive. Angesichts der katastrophalen humanitären Lage im Küstenblockadegebiet ist Israel in letzter Zeit zunehmendem internationalen Druck ausgesetzt.

Medienberichten zufolge laufen derzeit Gespräche über einen von Katar vermittelten weiteren Waffenstillstand. Nach Angaben des Hamas-Gesundheitsamts im Gazastreifen sind bei den Kämpfen fast 20.000 Palästinenser ums Leben gekommen.

