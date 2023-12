Leute - ZDF-Rapunzel fällt einen Weihnachtsbaum im Wald

Schauspielerin Anna-Lena Schwinn („Wolfsjagd“) spielt am Heiligabend Rapunzel aus dem deutschen TV-Märchen – doch für sie persönlich beginnt Weihnachten einen Tag früher. „Wir feiern jedes Jahr mit der ganzen Familie, vor vollem Haus. Für mich ist es das Schönste, am 23. den Weihnachtsbaum aus dem Wald zu holen“, sagte der 27-jährige gebürtige Bremer und Berliner deutschen Medien. „Ich finde es toll, dass wir gemeinsam rausgehen und frische Luft schnappen. Wir gehen an einen Ort, wo man noch eigene Bäume fällen muss. Und dann diskutieren wir lange darüber, welchen Baum wir fällen sollen.“ ."

In Schwinns Elternhaus zwischen Bremen und Hamburg werden traditionell sowohl echte als auch künstliche Kerzen an den Bäumen angezündet. „Die echten Lichter gehen nur für kurze Zeit an“, sagte die Schauspielerin, die auch drei jüngere Geschwister hat, „und dann gehen meist die Lichterketten an – nur wegen unserer Hunde und Katzen.“

Der 27-jährige Schauspieler wird am Sonntag (24. Dezember) um 16:30 Uhr in „Rapunzel und die Rückkehr des Falken“ mitspielen, einem Fernsehfilm nach den Brüdern Grimm unter der Regie von Christopher Highmore. Andrea Sawatzki spielt die Zauberin und Christina Große die Königin. Weitere Märchen-Remakes für den Sender in diesem Jahr sind „Peter Chen geht zum Mond“, „Die Schnatters und Schmosses“ und „Die Biene Maja – Das geheime Königreich“.

Film

Lesen Sie auch:

Quelle: www.stern.de