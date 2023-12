Advent - Worcester sendet Weihnachtswünsche an Rettungsdienste

Weihnachtsmail der Bundeskanzlerin: In seinem Grußwort dankte Hendrik Worst (CDU) der nordrhein-westfälischen Polizei und den im Ausland eingesetzten Soldaten. „Das Vaterland braucht Schutz“, schrieb der Regierungschef. „Ich danke Ihnen, dass Sie sich weltweit für unsere Werte, Sicherheit und Frieden einsetzen und dafür persönliche Entbehrungen in Kauf nehmen.“

Derzeit seien 284 Bundeswehrsoldaten und 16 Polizisten des Landes Nordrhein-Westfalen im „Auslandseinsatz“ oder in internationalen Einsätzen, teilte das Kanzleramt in Düsseldorf am Donnerstag mit. Insgesamt 300 Pakete mit Keksen und Premierministerkarten sind auf dem Weg zu ihrem Ziel.

