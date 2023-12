Wölfe schneller erschießen: Europäische Kommission will Schutzstatus herabstufen

In Europa soll es künftig einfacher sein, Wölfe zu erschießen. Die Europäische Kommission hat am Mittwoch in Brüssel vorgeschlagen, den Schutzstatus von Wölfen gemäß der Berner Konvention zum Schutz der europäischen wildlebenden Tiere und Pflanzen von „streng geschützt“ auf „geschützt“...