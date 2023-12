Brauchtum - Woidke dankt den Mitarbeitern für ihren Einsatz in der Weihnachtszeit

Brandenburgs Bundeskanzler Dietmar Wodke (SPD) dankte den Einsatzkräften sowie Mitarbeitern sozialer Einrichtungen und Tierschutzdienste für ihren Einsatz in der Weihnachtszeit. „Frauen und Männer setzen sich jeden Tag für das Gemeinwohl ein und stärken durch ihre Arbeit den Zusammenhalt unseres Landes“, sagte Wodeck bei einem traditionellen Besuch der Einrichtung, als er mit Mitarbeitern sprach und sie durch ihre Arbeit führte, heißt es in der Mitteilung vom Donnerstag. Geschenke und es kamen Spenden. Voick wünschte außerdem allen Brandenburgern ein frohes Weihnachtsfest.

Zum vorweihnachtlichen Besuch des Regierungschefs am Donnerstag gehörten der gemeinnützige Berufsbildungsverein Guben, das Malteserstift Mutter Teresa Cottbus, die Freiwillige Feuerwehr Forst und der Landesfeuerwehrverband Spree-Neiße sowie das Standtierheim Cottbus.

Für Freitag ist ein Besuch in der Kindertagesstätte Erlebnisland in Spremberg und beim Landesverband der Deutschen Arbeitslosenhilfe, Träger von 14 Tafeln in Brandenburg, geplant. Schenkungen oder Spenden haben in der Regel einen Wert von 1.000 Euro, aus dem Lotteriefonds werden 3.700 Euro für Tierheime und knapp 10.000 Euro für Tafeln bereitgestellt, so das Kanzleramt.

