Wettervorhersage - Windiges, böiges Wetter in Thüringen mit Schnee auf den Berggipfeln

Am Mittwoch müssen sich die Menschen in Thüringen auf starkes und böiges Wetter einstellen. Der Deutsche Wetterdienst meldete, dass es in den Bergregionen vereinzelt schneite. Ansonsten regnet es manchmal und die Temperatur steigt auf acht Grad, in den Bergen auf bis zu fünf Grad. Gewitterböen in Bergrückengebieten.

In der Nacht zum Donnerstag bleibt es regnerisch bei Tiefsttemperaturen von drei Grad. Immer noch windig bis böig. Meteorologen erwarten für Donnerstag starke Winde, Stürme und gelegentlichen Regen. Die Temperatur kann bis zu zehn Grad erreichen, in Bergregionen sogar bis zu sieben Grad.

Bericht des Deutschen Wetteramtes

Quelle: www.stern.de