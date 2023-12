Soziales - „Weihnachtswunder“ von WDR 2 sammelt 8,2 Millionen Spenden

Bei der diesjährigen Spendenaktion „Weihnachtswunder“ sammelte der Radiosender WDR 2 in fünf Live-Übertragungstagen rund 8,2 Millionen Euro. Nach 107 Stunden Rund-um-die-Uhr-Einsatz beendeten die Gastgeber Sabine Heinrich, Steffi Neu, Jan Malte Andresen und Thomas Bug am Mittwochabend ihren Spendenmarathon. Vor dem Düsseldorfer Theater, mitten im Weihnachtsmarkt, genießen Tausende Bürger Tag und Nacht das Quartett in einem gläsernen Studio.

Wie der WDR mitteilte, werden diese Spenden an „Mütter in Not“ verteilt. Die Mittel sollen in 37 Hilfsprojekte in Krisenländern fließen. Im vergangenen Jahr hat das Moderatorenteam mit seinem ersten „Weihnachtswunder“ in Dortmund über 7 Millionen Euro für den guten Zweck gesammelt.

Auch in diesem Jahr wird die Veranstaltung von einer Reihe hochkarätiger Gäste unterstützt, darunter die Künstler Nico Santos, Michael Schulte und Sängerin Loi. Bundestagspräsident Barber Bass (SPD), Bundeskanzler Hendrik Wüster (CDU) und die Düsseldorfer FDP-Bundestagsabgeordnete Marie Agnes Streck Zimmermann etc. Anwesend waren auch namhafte politische Gäste.

