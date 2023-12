Hamburg - Weihnachtsmarktbetreiber überwachen die Sturmbedingungen

Trotz des sehr stürmischen Wetters in Hamburg hoffen die Weihnachtsmarktbetreiber, ihre Stände vorerst wie geplant geöffnet zu halten. So werden die Öffnungszeiten des Weihnachtsmarktes vor dem Rathaus nicht eingeschränkt, der Markt sei aufgrund seiner Lage gut geschützt, sagte ein Sprecher des Hamburger Roncalli-Weihnachtsmarktes am Donnerstag. „Wir werden sehen, wie es in den nächsten Tagen weitergeht.“

Ähnlich sieht es Robert Kirchhecker, der die Weihnachtsmärkte auf der Spitaler Straße und dem Gerhard-Hauptmann-Platz betreibt. „Auf jeden Fall sind die Hütten sturmsicher. Das ist eine städtische Vorgabe. Wir werden abwarten, wie sich die Lage heute entwickelt. Wenn die Situation zu extrem wird, werde ich den Weihnachtsmarkt schließen“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur.

Am wichtigsten ist, dass die Sicherheit der Besucher nicht durch Stürme gefährdet wird. „Ob Teile herumfliegen, kann ich nicht mehr garantieren. Die müssen nicht zwangsläufig von uns stammen. Es könnte sich auch um Gegenstände von einer Baustelle oder eine Plane handeln.“

Auch die Marktbetreiber am Gänsemarkt und in der Peterskirche achten zunehmend auf die Auswirkungen des Unwetters. Katja Dieckmann-Zerbe sagte am Donnerstag: „Wir beobachten das genau. Wenn die Situation zu schlimm wird, dürfen die ersten schließen.“

