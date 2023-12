Unwetter - Wegen Unwetterwarnung: Tegernseer Adventmarkt abgesagt

Aufgrund einer Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) haben die Gemeinden Rottach-Egern und Bad Wiessee (Kreis Misbach) am Freitag zwei der drei Weihnachtsmärkte des „Tegernseer Adventszaubers“ abgesagt. Die Community teilte am Donnerstag mit, dass der vom DWD ausgerufene Hurrikan die Sicherheit von Gästen und Standbetreibern gefährdet habe. Zudem werde aufgrund des anhaltenden Regens mit einem „erheblichen Touristenmangel“ gerechnet.

Die Entscheidung zur Absage wurde gemeinsam von der Gemeinde und einigen Hüttenbetreibern getroffen. Nach Angaben der Gemeinden Röttach-Egen und Bad Wiessee soll der Markt am Samstag wieder stattfinden, sofern keine weiteren Unwetterwarnungen vorliegen. Der DWD warnte am Donnerstag, dass in etwa 72 Stunden orkanartige Windböen und 60 bis 90 Liter Regen pro Quadratmeter zu erwarten seien.

