Philipp Weber und Lukas Mertens vom SC Magdeburg werden vom 10. bis 28. Januar bei der Europameisterschaft zu Hause antreten.Handball Nationaltrainer Alfred Gislason berief das Duo am Donnerstag in den 19 Spieler umfassenden Kader. Fehlt hingegen der Leipziger Luka Witzke. Die Vorbereitungen für die Europameisterschaft beginnen am kommenden Mittwoch mit einem dreitägigen Kurzlehrgang in Frankfurt.

Aufgrund von Verletzungen bereitete sich die Nominierung von Webb schon seit längerem vor. Der Rückraumspieler verstauchte sich im Eröffnungsspiel der Klub-Weltmeisterschaft am 7. November das Knie. SCM gab später bekannt, dass Weber auf unbestimmte Zeit ausfallen werde. Der 31-Jährige feierte letzte Woche sein Comeback und wurde im Achtelfinale des DHB-Pokals eingewechselt.

Witzke hat diesen Wettlauf gegen die Zeit nicht gewonnen. Der 24-Jährige hatte mit einer langwierigen Oberschenkelverletzung zu kämpfen, kam aber am vergangenen Sonntag gegen Gummersbach bereits nach wenigen Minuten wieder zurück. Die Verletzung ist möglicherweise noch nicht ausgestanden, denn Witzke musste die Niederlage gegen Wetzlar am Mittwoch aussetzen.

Gislason berichtete, dass Gespräche mit den Rückraumspielern „sehr schwierig“ seien. „Er hätte ein sehr wichtiger Spieler für uns werden können. Als Mittelsmann wusste er bereits alles über uns und war die ideale Ergänzung zu Yuri Knorr. Schade, dass ihm das nicht gelungen ist“, sagte der Isländer.

