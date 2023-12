Harz - Wasserwerke bereiten sich auf Staudammüberschwemmungen vor

Staudämme am Harz werden für mögliche Überschwemmungen vorbereitet. Der kaufmännische Geschäftsführer der Harzwasserwerke, Lars Schmidt, sagte am Mittwoch in Hildesheim, dass aufgrund der überdurchschnittlichen Speicherfüllstände in den Stauseen und der in der Weihnachtszeit zu erwartenden starken Regenfälle derzeit mehr Wasser in den Fluss eingeleitet werde als üblich.

Staudämme sind zu 88 % gefüllt, also etwa 18 % höher als der Durchschnitt der letzten 30 Jahre. Allein im November fallen fast doppelt so viele Niederschläge wie im Harz. Zum Vergleich: Vor einem Jahr war der Stausee zu 42 % gefüllt.

Grundsätzlich werden diese Talsperren, die auch weite Teile Niedersachsens mit Trinkwasser versorgen, nie vollständig aufgestaut, um Hochwasser abzufangen. Doch die sechs Harztalsperren hätten die sogenannte Hochwasserrückhaltegebietsgrenze noch nicht erreicht, heißt es.

Die Wasserfreigabe erfolgt in Abstimmung mit der Regulierungsbehörde Niedersächsisches Amt für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz. In den Ferien werden Firmenzentrale und Staudamm in Hildesheim für den Hochwasserschutz vorbereitet.

Quelle: www.stern.de