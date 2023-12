Unwetter - Warnung vor einem Aufenthalt im Unterelbegebiet

Die Hamburger Polizei warnte wegen der zu erwartenden Sturmfluten in der Nacht zum Freitag davor, sich in dieser Zeit in tiefer gelegenen Gebieten rund um die Elbe aufzuhalten. Wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte, betrifft dies insbesondere den Hafen, die HafenCity und Gebiete in Elbnähe. Auch Gebäude in diesen Gebieten sollten vor Überschwemmungen geschützt und Fahrzeuge auf höher gelegene Gebiete verlegt werden. In der Elbe wird am Donnerstag kurz vor Mitternacht gegen 22.25 Uhr mit einer Sturmflut gerechnet. Der Wasserstand sollte dann auf 1,50 bis 2,5 Meter über dem mittleren Hochwasserstand ansteigen.

Auch das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) prognostiziert für Freitag zwischen 8 und 12 Uhr schwere Sturmfluten. Es wird erwartet, dass der Wasserstand mehr als 2,5 Meter über dem durchschnittlichen Hochwasser liegt. Der Hamburger Fischmarkt war generell überflutet, der Wasserstand lag 1,5 bis 2,0 Meter über dem mittleren Hochwasserstand.

Wasserstandsprognose BSH DWD-Prognose Informationen zu Sturmfluten für die Stadt Hamburg

Lesen Sie auch:

Quelle: www.stern.de