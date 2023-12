Demokratische Republik Kongo - Wahlen in Afrika: Kongo wählt den Präsidenten

Heute wählt die Demokratische Republik Kongo einen neuen Präsidenten. Der amtierende Präsident Felix Tshisekedi, der als prowestlich gilt, wird voraussichtlich wiedergewählt – auch weil sich die Opposition nicht auf einen gemeinsamen Kandidaten einigen kann. Mit 100 Millionen Einwohnern ist der Kongo das zweitgrößte Land Afrikas. Es ist unklar, wann die Wahlergebnisse bekannt gegeben werden. Der Sieger soll am 20. Januar vereidigt werden.

Die Wahlen werden durch die Gewalt im Osten des Landes erschwert, wo Regierungstruppen und Milizen seit Jahren um Einfluss kämpfen. Die Wähler in dem zentralafrikanischen Land, das so groß wie Westeuropa ist, wählen auch Mitglieder der Nationalversammlung, der Provinzversammlungen und der Gemeinderäte in Kinshasa.

viele Menschen fallen in die Armut

Obwohl der Kongo reich an Rohstoffen ist, darunter Kobalt und Coltan, die zur Herstellung von Mobiltelefonen, Laptops und Elektroautos benötigt werden, leben viele Menschen immer noch in Armut. Einige Bodenschätze befinden sich in der konfliktträchtigen Ostregion des Landes. Als Land mit dem zweitgrößten Regenwald der Welt spielt der Kongo auch eine wichtige Rolle für das globale Klima.

Tshisekedi wurde 2018 für eine fünfjährige Amtszeit gewählt. Sein Wahlsieg war umstritten, es war jedoch die erste friedliche Machtübertragung in der Geschichte des Landes. Damals kündigte er an, die Demokratische Republik Kongo zum „Deutschland Afrikas“ zu machen. Seitdem konnte Tshisekedi seine Machtposition durch wechselnde Allianzen ausbauen. Gegner werfen ihm vor, es versäumt zu haben, die Sicherheit im konfliktreichen Osten des Landes zu verbessern.

Wahl „in der Scheide“

Der Unternehmer Moise Katumbi gilt als Tshisekedis vielversprechendster Gegner. Der Arzt und Friedensnobelpreisträger Denis Mukwege ist vielleicht im Ausland am bekanntesten, doch er bekam keine Chance.

Auch in der Hauptstadt Kinshasa sei es während des Wahlkampfs zu Gewalt gekommen, sagte Jakob Kerstein, Leiter der Geschäftsstelle der Konrad-Adenauer-Stiftung. Es bleibt abzuwarten, ob die Wahlen aufgrund logistischer und sicherheitstechnischer Herausforderungen landesweit unter demokratischen Mindeststandards abgehalten werden.

Richard Moncrieff von der Denkfabrik International Crisis Group (ICG) glaubt, dass die Wahl „auf Messers Schneide“ stehe. „Es bestehen ernsthafte Bedenken hinsichtlich der Verteilung von Wahlmaterialien, und viele Wahllokale verfügen möglicherweise nicht über genügend Materialien.“

Lesen Sie auch:

Quelle: www.stern.de