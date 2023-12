Wetter - Vor Weihnachten wird in Berlin und Brandenburg windiges Wetter erwartet

Sturm Zoltan bringt vorweihnachtliche Unwetter über die Menschen in Berlin und Brandenburg. Der Deutsche Wetterdienst gab bekannt, dass es am Donnerstag böige Winde und Stürme geben werde. Im Süden Brandenburgs werden am frühen Morgen Windböen von bis zu 60 Stundenkilometern erwartet. Ab dem Morgen wird es in ganz Berlin und Brandenburg windig. Ab Mittag könnten Windböen Geschwindigkeiten von 85 Stundenkilometern erreichen. Ab dem Nachmittag sind zudem heftige Schauer und Gewitter zu erwarten. Laut Meteorologen sind örtlich starke Windböen von bis zu 100 Stundenkilometern möglich. Aber die Temperatur ist mit zehn Grad immer noch mild.

Am Freitagabend besteht weiterhin die Gefahr schwerer Unwetter. Die Temperatur sank auf zwei Grad. In einigen Gebieten wird über Nacht mit Schauern gerechnet, gefolgt von Schneeschauern am Morgen. Tagsüber sind weiterhin Stürme möglich. In Berlin und Brandenburg kann es manchmal zu Regen, Schneeregen oder Schneeregen kommen. Unter bestimmten Umständen ist jedoch eine Lockerung möglich. Am Freitag werden Höchsttemperaturen von sechs Grad erwartet.

Am Samstag sinken die Temperaturen auf minus 1 Grad, in einigen Gebieten sind Schneeschauer möglich. In manchen Fällen besteht die Gefahr von Glätte durch gefrierende Feuchtigkeit. Es wird weiterhin windig bleiben, Sturmböen und Stürme sind nicht ausgeschlossen. Den ganzen Samstag über gibt es längere Zeit sonniges Wetter mit Höchsttemperaturen von fünf Grad. Allerdings sind weiterhin Schneeregen, böiger Wind und vereinzelte Stürme möglich.

In der Nacht vor Heiligabend sanken die Temperaturen auf den Gefrierpunkt. In einigen Gegenden ist das Wetter feucht und es weht leichter bis mäßiger Wind. Der Sonntag bleibt bewölkt und regnerisch bei einer Temperatur von neun Grad. Teilweise sind weiterhin böige Winde möglich. Der Heiligabend und die Nacht bleiben bewölkt und feucht. Da die Temperaturen jedoch nur fünf Grad erreichen, müssen sich die Menschen in Berlin und Brandenburg an Heiligabend weiterhin auf starke Winde und Unwetter einstellen.

