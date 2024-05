Viele werden nach dem Münchner Frühlingsfest krank.

Gegen Ende April kommt es im Zusammenhang mit dem Stuttgarter Frühlingsfest zu einer Häufung von Magen-Darm-Erkrankungen. Über 700 Personen sind betroffen, und in einigen Fällen wurde das Norovirus nachgewiesen. Jetzt gibt es mehrere Berichte über Erkrankungen im Zusammenhang mit dem Münchner Frühlingsfest, das bereits zu Ende gegangen ist.

Einem Bericht zufolge haben die Behörden in München eine Reihe von Magen-Darm-Problemen bestätigt, die auf ein Volksfest zurückzuführen sind. Unter Berufung auf das Gesundheitsamt berichtet der "Spiegel", dass 33 Fälle dieser "Erkrankungen nach dem Festbesuch" registriert worden seien. Entsprechende Untersuchungen seien "in Zusammenarbeit mit der Lebensmittelüberwachung durchgeführt und die entsprechenden Vorsorgemaßnahmen eingeleitet worden". Das Frühlingsfest war eine etwas kleinere Variante des Oktoberfestes und fand vom 19. April bis 5. Mai statt.

Nach dem großen Frühlingsfest in Stuttgart registrierte das örtliche Gesundheitsamt zahlreiche Besucher, die mit Unwohlsein und Übelkeit zu kämpfen hatten. Bei einigen Erkrankten wurde das Norovirus festgestellt, die Stadt vermutet eine "Übertragung von Mensch zu Mensch", die Lebensmittelproben waren unauffällig. Ob sich das Norovirus auch in München ausgebreitet hat, ist nach Angaben des Gesundheitsamtes noch nicht geklärt. "Die Ergebnisse und erregerbezogenen Befunde der durchgeführten Untersuchungen sind noch nicht abschließend."

Noroviren führen zu Übelkeit, Erbrechen und Durchfall und sind hoch ansteckend; sie können sich schnell ausbreiten - vor allem an Orten, an denen Menschen in Massen zusammenkommen, wie Kindergärten, Altenheimen oder Krankenhäusern. Ein Ausbruch ist in der Regel kurz und heftig. Die Betroffenen fühlen sich müde, haben oft Magenschmerzen, Kopf- und Gliederschmerzen, manchmal auch leichtes Fieber. Einem Experten zufolge ist die Ansammlung zahlreicher Personen in einem Zelt ein ideales Milieu für die Übertragung von Keimen - einschließlich Noroviren.

Quelle: www.ntv.de