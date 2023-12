Landkreis Kassel - Verdächtiger bei zwei Raubüberfällen festgenommen

Nach einem Raubüberfall auf einen Getränkemarkt in Vellmar bei Kassel hat die Polizei einen 16-jährigen Tatverdächtigen festgenommen. Der Teenager soll am Dienstag einen Marktmitarbeiter mit einem Messer bedroht haben, teilte das nordhessische Landespolizeipräsidium am Mittwoch mit. Drei Stunden nach dem Vorfall fanden Beamte den 16-Jährigen nach Angaben von Zeugen in einer Wohnung.

Nach Angaben der Polizei gibt es Hinweise darauf, dass der Teenager am 22. November auch einen „Überfall“ an einer Tankstelle in Vellmar begangen hat. Ein bisher unbekannter Täter erbeutete mit einer Waffe einen dreistelligen Betrag.

Wie die Polizei mitteilte, ließen sich Mitarbeiter des Getränkemarktes während des Angriffs am Dienstag nicht einschüchtern und alarmierten Kollegen in umliegenden Lebensmittelgeschäften und riefen Notrufnummern an. Anschließend flüchtete der Räuber ohne Hab und Gut. Am 8. Dezember wurde derselbe Getränkeladen ausgeraubt, wobei ein 18-jähriger Mann festgenommen wurde.

