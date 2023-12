USA: Dieses Jahr gibt es keine neue Hilfe für die Ukraine

Kiew wartet auf die dringend benötigte US-Finanzierung in Höhe von 61 Milliarden US-Dollar, um sich gegen Russlands Angriffskrieg zu verteidigen. Mittlerweile ist klar, dass in diesem Jahr keine weiteren Entscheidungen zur Militärhilfe getroffen werden. Es besteht weiterhin Hoffnung, dass die Sackgasse der Republikaner im nächsten Jahr gelöst wird.

Der US-Kongress wird in diesem Jahr keine neue Militärhilfe für die von Russland angegriffene Ukraine genehmigen. Die Demokraten im Senat und die republikanischen Oppositionsführer Chuck Schumer und Mitch McConnell bestätigten dies in einer gemeinsamen Erklärung. Schumer und McConnell sagten, dass die Verhandlungsführer des Kongresses und der Regierung in den kommenden Tagen weiter an den offenen Fragen arbeiten werden. Es sei zu hoffen, dass Anfang nächsten Jahres „zügig“ Maßnahmen ergriffen werden.

Dass bis Ende des Jahres keine Einigung über neue Hilfen für die Ukraine erzielt werden konnte, ist nicht überraschend, aber es ist ein symbolischer Schlag für die Ukraine. Zumal Präsident Wolodymyr Selenskyj letzte Woche bei einem Besuch in Washington persönlich neue Hilfe forderte.

US-Präsident Joe Biden bat den Kongress im Oktober um rund 61 Milliarden US-Dollar an neuer Hilfe für Kiew. Doch obwohl der republikanische Minderheitsführer im Senat, Mitch McConnell, neue Hilfen befürwortet, wurde der Vorschlag von einigen oppositionellen Republikanern abgelehnt. Die Konservativen verfügen über eine Mehrheit im Repräsentantenhaus und eine Minderheit im Senat, was es ihnen ermöglicht, weitere Finanzierungen für die Ukraine zu blockieren.

Die Republikaner fordern von den USA Zugeständnisse bei der Einwanderungspolitik und der Sicherung der mexikanischen Grenze. Biden ist dafür weitgehend aufgeschlossen. In einem Gespräch mit den Gesetzgebern Anfang des Monats sagte der US-Präsident, er sei bereit, „erhebliche Kompromisse“ in der Einwanderungspolitik einzugehen, damit der Kongress die Ukraine finanzieren könne.

Das Repräsentantenhaus ist im Winterurlaub

Aufgrund neuer Verhandlungen über Militärhilfe verschob der Senat seine Winterpause, um mehr Zeit für die Verhandlungen zu gewinnen. Allerdings ist das Repräsentantenhaus, wo der Widerstand der Republikaner gegen Hilfsleistungen besonders stark war, in die Winterpause gegangen.

Die Vereinigten Staaten sind Kiews wichtigster Unterstützer im Kampf gegen die russischen Invasionstruppen. Seit Beginn des russischen Angriffskrieges im Februar 2022 haben die Vereinigten Staaten der Ukraine mehr als 44 Milliarden US-Dollar an Militärhilfe bereitgestellt oder zugesagt. Ein langfristiges Scheitern der USA wird schwerwiegende Folgen für Kiew haben. Infolgedessen sind die Vereinigten Staaten und die westlichen Verbündeten der Ukraine um Washington besorgt.

