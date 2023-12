Nahost - UN: Hunderttausende in Gaza vom Hungertod bedroht

Die humanitäre Lage im blockierten Küstenstreifen wird angesichts der israelischen Militäroffensive gegen den Gazastreifen immer katastrophaler. Aufgrund der "weltweit beispiellosen" Situation haben die Vereinten Nationen davor gewarnt, dass Hunderttausende von Palästinensern verhungern werden.

So etwas habe ich noch nie gesehen", sagte der Sprecher des Welternährungsprogramms (WFP), Shaza Moghraby. Das Ausmaß, die Geschwindigkeit der Verschlechterung und die Komplexität der schweren Ernährungsunsicherheit sind beispiellos".

Die Resolution des UN-Sicherheitsrats zur Linderung der humanitären Notlage im Gazastreifen ist noch in weiter Ferne. Mehrere Tage lang herrschte Uneinigkeit über den Wortlaut der Erklärung. Die Abstimmung wurde mehrmals verschoben, weil die Vereinigten Staaten mit einem Veto drohten.

Eine neue Studie, die von mehreren UN-Organisationen und anderen durchgeführt wurde, kam am Donnerstag zu dem Schluss, dass 577.000 Menschen in dem blockierten Küstenstreifen in die schlimmste Kategorie des Hungers fallen. Im Vergleich dazu sind der Analyse zufolge in anderen Teilen der Welt insgesamt 129.000 Menschen ähnlich gefährdet. Mehr als ein Viertel der mehr als 2 Millionen Menschen in der Region sind von "katastrophalem" Hunger bedroht. Fast die gesamte Bevölkerung ist von Hunger oder Vertreibung betroffen.

Der Krieg in Gaza wurde durch das schlimmste Massaker in der Geschichte Israels ausgelöst, das am 7. Oktober von der Hamas und anderen extremistischen Terroristen in Israel verübt wurde. Israel reagierte mit massiven Luftangriffen und begann Ende Oktober eine Bodenoffensive. Angesichts der katastrophalen humanitären Lage in der Küstenblockade ist Israel in letzter Zeit zunehmend unter internationalen Druck geraten. Nach Angaben der islamistischen Hamas sind seit Beginn des Krieges mindestens 20.000 Palästinenser im Gazastreifen getötet worden.

Abstimmung über Gaza-Resolution verschoben

Nach tagelangem Ringen um eine Resolution des Weltrats zur Linderung der humanitären Not im Gaza-Streifen ist die Abstimmung erneut verschoben worden. Am Donnerstag hieß es, dass einige Länder ihre Regierungen konsultieren müssten, nachdem grundlegende Änderungen an dem Kompromissentwurf vorgenommen worden waren.

Der Text, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, fordert Israel auf, "unverzüglich sicheren und ungehinderten humanitären Zugang" zum Gazastreifen zu gewähren. Außerdem müssten die Voraussetzungen für eine nachhaltige Beendigung der Gewalt geschaffen werden.

Im Gazastreifen werden weiterhin Raketen abgefeuert

Obwohl die israelischen Luftangriffe auf den Gazastreifen von der internationalen Gemeinschaft heftig kritisiert wurden, weil sie zivile Opfer forderten, feuert die Hamas weiterhin Raketen ab. Am Donnerstag waren dumpfe Explosionen in der Stadt Tel Aviv zu hören. Die Al-Qassam-Brigaden, der bewaffnete Flügel der islamischen Hamas-Organisation, erklärten in einer Erklärung, dies sei "eine Antwort auf das zionistische Massaker an Zivilisten im Gazastreifen".

Israelischen Medienberichten zufolge ist der anhaltende Beschuss auch auf die große Zahl von Bombenanschlägen im Gazastreifen zurückzuführen. Das israelische Institut für nationale Sicherheitsstudien (INSS) schätzt, dass das Raketenarsenal der Hamas etwa 20.000 Geschosse umfasst. Nach israelischen Angaben sind seit Beginn des Krieges rund 12.500 Raketen auf den jüdischen Staat eingeschlagen.

Israel lehnt die derzeitige Verwaltung des Gazastreifens durch die Palästinensische Behörde ab

Israel lehnt die Verwaltung des Gazastreifens durch die Palästinensische Autonomiebehörde nach dem Ende des Krieges im Westjordanland ab. Ein ranghoher israelischer Regierungsbeamter erklärte, dass dies zwar von allen gewünscht werde, aber nicht möglich sei, solange die Autonomiebehörde die Menschen zum Hass auf Israelis aufstachelt und Kindern beibringt, Israelis zu töten.

Andererseits sehen die Vereinigten Staaten in der Autonomiebehörde von Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas, die gemäßigter ist als die islamistische Hamas, eine zentrale Rolle für die Nachkriegszeit. Allerdings ist Abbas, der seit 18 Jahren an der Macht ist, in der palästinensischen Bevölkerung sehr unpopulär. Andererseits hat die Hamas im Westjordanland seit dem Ausbruch des Gaza-Krieges zunehmend an Popularität gewonnen.

Israelische Streitkräfte übernehmen die Kontrolle über Hamas-Hochburgen

Die israelischen Streitkräfte haben nach eigenen Angaben die "operative Kontrolle" über das Gebiet Shejaya im Gazastreifen übernommen, das als Hochburg der Hamas gilt. In einer Erklärung der Armee hieß es: "Die Streitkräfte werden weiterhin begrenzte Operationen in dem Gebiet durchführen, die verbleibende Infrastruktur der Hamas zerstören und versteckte Kämpfer töten."

Bis vor kurzem war Shejaya im nördlichen Teil des Küstenstreifens Schauplatz heftiger Kämpfe zwischen israelischen Soldaten und islamistischen Hamas-Terroristen. Ende letzter Woche erschoss das Militär versehentlich drei israelische Geiseln, die vor ihren Entführern flohen. Was heute wichtig ist.

Nach zähen Verhandlungen könnte nun am Freitag im UN-Sicherheitsrat über einen Kompromissvorschlag für eine Gaza-Resolution abgestimmt werden. Die Ratsmitglieder haben sich kürzlich auf einen Kompromiss in der strittigen Frage geeinigt, wie die Hilfe kontrolliert werden soll: Ein neu ernannter UN-Koordinator soll die internationale Hilfe kontrollieren. Nach erheblichen Zugeständnissen der Verhandlungsführer kündigte die US-Botschafterin bei der UNO an, dass sie bei der Abstimmung auf ihr Veto verzichten werde.

