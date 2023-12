Brauchtum - Ulrich Matthes: Weihnachten verlangt nach Makkaroni-Auflauf

Für den Schauspieler Ulrich Matthes ist der Makkaroni-Auflauf seit seiner Kindheit eine Weihnachtstradition. „Als meine Mutter noch lebte, gab es an Heiligabend immer Makkaroni-Auflauf, mit Räucherlachs als Vorspeise“, sagte der 64-Jährige „Das Boot“ der Nachrichtenagentur dpa. Mein Bruder hat diesen Makkaroni-Auflauf gemacht, als ich zu Hause war Stadt, und Makkaroni-Auflauf ist ein Muss.“ Matisse spielte in dem Weihnachtsfilm „Winterwalzer“, der derzeit in der ARD-Mediathek zu sehen ist.

„Weihnachten ist zu Hause eigentlich immer harmonisch“, sagt der preisgekrönte Berliner Charakterdarsteller. „Das Seltsame ist, dass meine Eltern und sogar mein Bruder und ich so damit umgegangen sind“, sagte er lachend. „Wir haben den Baum an Heiligabend geschmückt, und als mein Bruder und ich klein waren, ging mein Vater mit falscher Stimme zum Altar und murmelte: ‚Das ist der Weihnachtsmann‘. Das war immer schön. Auch wenn mein Bruder da war.“ Einige Dann sagte ich: „Das ist Papa!“ „Ich bin also besessen von Weihnachten, aber nicht sentimental. Ab Mitte Oktober kaufe ich auch keine Brille mehr. Und wenn es vorbei ist, ist das auch in Ordnung. Am 1. Januar dachte ich: ‚Ah, endlich!‘ „Sehen Sie sich das Silvester-Skispringen in Garmisch an. Es war großartig!“

„Winterwalzer“

