Überwachung des Coronavirus auf vier Kläranlagen in Brandenburg

Brandenburg beteiligt sich an der bundesweiten Abwasserüberwachung zum Nachweis des Coronavirus auf vier Kläranlagen. Das Gesundheitsministerium gab am Donnerstag bekannt, dass Viruslasttests seit Mai auf der Kläranlage Potsdam und seit November in Brandenburg/Havel, Cottbus und Frankfurt...